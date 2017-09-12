فیلم/ سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کشتار مسلمانان میانمار

به گزارش خبرگزای مهر، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در آغاز جلسه درس خارج از فقه با اشاره به کشتار مسلمانان میانمار فرمودند: این مسألهی حقیقتاً فاجعهآمیز میانمار حقیقتاً یک حادثهی کمنظیر است. جلوی چشم کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، جلوی چشم یک میلیارد و نیم مسلمان، جلوی چشم مجامع جهانیِ مدعی و دولتهای ریاکارِ دروغگویِ مدعیِ حقوق بشر، یک دولت بیرحمی جمع مردم بیپناه را میکشند، آتش میزنند، خانههایشان را ویران میکنند، بیرون میکنند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به کشتار مسلمانان میانمار فرمودند: این مسألهی حقیقتاً فاجعهآمیز میانمار حقیقتاً یک حادثهی کمنظیر است.
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