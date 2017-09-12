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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

فیلم/ سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کشتار مسلمانان میانمار

فیلم/ سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کشتار مسلمانان میانمار

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به کشتار مسلمانان میانمار فرمودند: این مسأله‌ی حقیقتاً فاجعه‌آمیز میانمار حقیقتاً یک حادثه‌ی کم‌نظیر است.

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به گزارش خبرگزای مهر، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در آغاز جلسه درس خارج از فقه با اشاره به کشتار مسلمانان میانمار فرمودند: این مسأله‌ی حقیقتاً فاجعه‌آمیز میانمار حقیقتاً یک حادثه‌ی کم‌نظیر است. جلوی چشم کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، جلوی چشم یک میلیارد و نیم مسلمان، جلوی چشم مجامع جهانیِ مدعی و دولتهای ریاکارِ دروغگویِ مدعیِ حقوق بشر، یک دولت بیرحمی جمع مردم بی‌پناه را می‌کشند، آتش می‌زنند، خانه‌هایشان را ویران می‌کنند، بیرون می‌کنند.

کد مطلب 4084829

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