اجماع نمایندگان استان بوشهر برای انتخاب استانداری توانمند

حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی شب گذشته نشستی را برای معرفی گزینه‌های نهایی در مورد استانداری بوشهر تشکیل داد.

وی با اشاره به اجماع نمایندگان استان بوشهر برای انتخاب استانداری لایق و شایسته و توانمند برای استان بوشهر، تصریح کرد: سوابق و قابلیت‌های گزینه‌های مطرح شده برای استانداری بوشهر در مجمع نمایندگان بررسی شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از ارائه رزومه و برنامه‌های گزینه‌های مختلف به مجمع نمایندگان استان خبر داد و افزود: گزینه‌های بومی و غیربومی برای سکان‌داری استانداری بوشهر مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در صورتی که نمایندگان استان بر روی گزینه‌ای توانمند و قوی با شایستگی لازم برای استانداری بوشهر توافق کنند، دولت نیز برای این انتخاب قانع شود.

خدری از «عبدالحسین مقدایی» به عنوان گزینه مورد نظر خود برای استانداری بوشهر نام برد و اضافه کرد: مقدایی از افراد بومی استان بوشهر محسوب می‌شود که دارای توانمندی بالایی است.