به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به اقدامات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا گفت: کمیسیون امنیت ملی از ابتدای شروع این حادثه جنایتکارانه در میانمار عکس العمل نشان داد و آن را محکوم کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بیانیه ۶ بندی کمیسیون امنیت ملی در محکومیت جنایات میانمار عنوان کرد: در این بیانیه خواستار اقدام عملی سازمان های بین المللی شده و از سکوت کشورهای اسلامی در این خصوص ابراز تاسف کردیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تصمیم این کمیسیون برای تشکیل جلسه فوق العاده خاطرنشان کرد: کمیسیون تصمیم گرفته جهت بررسی ابعاد جنایات میانمار علیه مسلمانان روهینگیا جلسه فوق العاده ای صبح فردا (چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه) با حضور حضور ابراهیم رحیم پور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه تشکیل دهد و اقدامات عملی جمهوری اسلامی در این زمینه را ترسیم کند.