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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

نقوی حسینی خبر داد؛

فردا؛ جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی برای بررسی فاجعه میانمار

فردا؛ جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی برای بررسی فاجعه میانمار

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: برای بررسی ابعاد جنایات میانمار علیه مسلمانان روهینگیا جلسه فوق العاده ای صبح فردا با حضور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت خارجه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به اقدامات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا گفت: کمیسیون امنیت ملی از ابتدای شروع این حادثه جنایتکارانه در میانمار عکس العمل نشان داد و آن را محکوم کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بیانیه ۶ بندی کمیسیون امنیت ملی در محکومیت جنایات میانمار عنوان کرد: در این بیانیه خواستار اقدام عملی سازمان های بین المللی شده و از سکوت کشورهای اسلامی در این خصوص ابراز تاسف کردیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تصمیم این کمیسیون برای تشکیل جلسه فوق العاده خاطرنشان کرد: کمیسیون تصمیم گرفته جهت بررسی ابعاد جنایات میانمار علیه مسلمانان روهینگیا جلسه فوق العاده ای صبح فردا (چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه) با حضور حضور ابراهیم رحیم پور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه تشکیل دهد و اقدامات عملی جمهوری اسلامی در این زمینه را ترسیم کند.

کد مطلب 4084887

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