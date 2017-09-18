به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس درباره بازی با پیکان گفت: بعد از مدتها این اولین شکست خانگی ما بود و اصلا انتظارش را نداشتیم. این شکست به هر حال برایمان مفید بود چون لیگ ماراتن است و نتایج باز هم خواهد بود. به خاطر هواداران متاسفم ولی این امتیاز را یک جا جبران می کنیم.

وی افزود: در این مسابقه شکست خوردیم چون آنطور که باید بازی می کردیم یعنی به روش بازی حریف جواب ندادیم. بیش از حد توپهای بلند ارسال کردیم و حرکات انفرادی داشتیم. خیلی کم و کند بازی را عوض می کردیم. بیش از اندازه به پیکان زمان و فضا برای کار کردن دادیم. طبیعی است این موارد پیش می آید. انتظار هست که در خیلی از بازی ها این صحنه ها ایجاد شود. ما ۵ امتیاز مقابل حریفانی از دست دادیم که نباید این اتفاق رخ می دهد.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه به جز یک مسابقه پرسپولیس در سایر مسابقاتی که عقب افتاده، پیروز نبوده است، گفت: منظورتان کدام مسابقات است.

بعد از توضیح خبرنگاران، برانکو ادامه داد: باید اعتراف کنم از این موضوع بی خبرم و آنرا دنبال نکرده ام. فقط می دانم خیلی از نتایجی که عقب بوده ایم را برگردانده ایم. اصلا به این موضوع فکر نکرده ام. فقط به این فکر کرده ام که تیمم را آماده کنم. چیزی که در بازی با پیکان کم داشتیم آرامش و صبوری بود.

وی درباره اینکه بازیکنانش بعد از عقب افتادن از حریف هیجانی و احساسی می شوند، تصریح کرد: بله این یکی از مشکلات ماست. متاسفانه هیجان و انگیزه صرف در بین خیلی از بازیکنان ایرانی هست. آنها می خواهند عجولانه نتیجه را برگردانند به جای آنکه صبور باشند و نتیجه را برگردانند. هیجان صرف جوابگو نیست. باید در کل ۴۵ دقیقه صبور باشیم و تمرکز داشته باشیم. نمی توانیم انتظار داشته باشیم در یک نیمه ۱۰ فرصت گل داشته باشیم. از ۴ موقعیتی هم که به دست آوردیم استفاده نکردیم.

سرمربی پرسپولیس درباره بازی با الهلال عربستان تصریح کرد: بازی های لیگ بعد یا قبل از بازی های لیگ قهرمانان آسیا بحران زا می شود. در تمام دنیا این اتفاق رخ می دهد. در کنفرانس خبری هم به این موضوع اشاره کردم که این بازی می تواند برای ما یک بازی هشداردهنده باشد . نه اینکه بازیکنان شل بازی کنند. خاصیت این مسابقات این است. بدترین مسابقات آن مسابقاتی است که از قبل تصور کنید برنده هستید. همه فکر می کردند ما برنده ایم در حالی که می دانستم اینطور است.

وی درباره اینکه علی پروین گفته بود پرسپولیس در صورت شکست الهلال قهرمان آسیا خواهد شد، گفت: از پروین تشکر می کنم و با او موافقم. اگر یادتان باشد وقتی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان بودیم، در آستانه بازی با الهلال گفتم این تیم به نیمه نهایی می رسد. طبیعی است این بازی ما با آنها جالب توجه خواهد بود. باید افتخار داشته باشیم که در این مرحله هستیم و از این مسابقه لذت ببریم.

وی در خصوص احتمال رسیدن بیرانوند وحسینی به بازی الهلال گفت: برای بازی با سپاهان سیدجلال را نداریم و او تمرینات اختصاصی را دنبال می کند. امیدواریم حسینی برای بازی با الهلال آماده شود.

سرمربی پرسپولیس درباره غیبت کمال کامیابی نیا و محمد انصاری در بازی با الهلال گفت: عدم حضور انصاری و کمال برای ما فقدان است ولی سیدجلال آماده می شود و این بخش را پوشش می دهیم. ربیع خواه هم جای کمال را می گیرد.

برانکو درباره احتمال بازی کردن احمد نوراللهی هم گفت: اگر تا آن موقع برسد که تقویت می شویم.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا با نمایش بازیکنانش در بازی مقابل پیکان قبول دارد بین بازیکنان نیمکت نشین از جمله سیامک نعمتی و بشار رسن و نفرات اصلی پرسپولیس فاصله وجود دارد؟ تصریح کرد: تیمی که مقابل پیکان بازی کرد، اصلا جای توجیه ندارد. همه آنها بازیکنان پرسپولیس بودند و نشان دادند می توانند در پرسپولیس بازی کنند. حالا مسئله فرق می کند که دیروز یکسری موارد با هم جور در نیامد. بشار ۵ یا ۶ تمرین با ما بوده است. بشار و سیامک بازیکنان جوانی هستند که به آنها اعتماد و اعتقاد داریم ولی این بازیکنان نیاز به زمان دارند تا خواسته های ما را بگیرند، بپذیرند و بعد راه بیافتند.

برانکو درباره اولتیماتوم دادن به برخی مربیان در فوتبال ایران گفت: نظر خوبی درباره اولتیماتوم ها ندارم. نمی شود یک مربی بعد از دو هفته با دو نتیجه مربی خوبی باشد و بعد مربی بدی شود! همیشه راحت ترین کار تعویض سرمربی است.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا صحبت درباره تعیین محل میزبانی برای بازی برگشت با الهلال عربستان تمرکزش را به هم نمی زند؟ تاکید کرد: نه چون بازی برگشت ما یک ماه دیگر است. فعلا محل برگزاری بازی برگشت لیگ قهرمانان را در عمان اعلام کرده اند ولی باشگاه در تلاش است آنرا به دوبی انتقال دهد آن هم به خاطر هواداران. شما دیدید که در ابوظبی چقدر هوادار آمده بود.