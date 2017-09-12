کمپ کویرنوردی ابرکوه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، مجاهد کرباسی اظهار داشت: شهرستان ابرکوه یکی از مناطق تاریخی و دیدنی استان یزد و ایران است و موقعیت جغرافیایی این شهر توریستی و باستانی در میان سه شهر تاریخی اصفهان، یزد و شیراز، این شهرستان را دارای جایگاه خوبی در جذب گردشگری کرده است.

کرباسی افزود: ابرکوه به دلیل بهره مندی از آثار طبیعی و باستانی شاخص، جزو ۱۴ شهر نمونه گردشگری ایران بوده و دارای بیش از ۴۰۰ اثر تاریخی است که ۱۲۳ اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کرباسی، یکی از زیبایی های شهرستان ابرکوه را کویر این شهرستان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی کمپ کویرنوردی ماهور؛ در کنار توسعه و راه اندازی اقامتگاه ها و پذیرایی های سنتی، احیای صنایع دستی بومی شهرستان؛ گردشگری این شهرستان متحول شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ابرکوه خدمات این کمپ کویرنوردی را شامل رالی، سافاری، کویر نوردی، رصد ستارگان و .... برشمرد.

وی عنوان کرد: امیدواریم این کمپ کویرنوردی در ایام نوروز سال آینده آماده پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی باشد.