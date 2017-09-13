بهره مندی ۱۰۰ درصدی بخش خانگی و تجاری از گاز طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ سعید مومنی گفت: پیرو اجرای سیاست جایگزینی گاز طبیعی با سایر فرآورده های میان تقطیر و با توجه به ذخایر عظیم گاز طبیعی در ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روند گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور از رشد شتابانی برخوردار شده و پیش‌بینی می شود طی سال‌های نه چندان دور، گستره شبکه های گاز شهری، تمامی اقصی نقاط میهن اسلامی و جمعیت ساکن در آن را تحت پوشش خود قرار دهد.



وی در ادامه افزود: در حال حاضر سیاست کلان شرکت ملی گاز ایران در حوزه مدیریت مصرف گاز طبیعی بر مبنای برنامه‌ریزی برای بهره مند کردن غالب جمعیت کشور از آسایش حاصل از سوخت گاز طبیعی، عوامل تاثیرگذار و مهم اقتصادی دیگر؛ همچون حفظ تناسب لازم بین تولید و مصرف، ارزش افزوده، تعیین منطقی سهم بخش های مصرفی، رعایت اعتدال در مصرف، توجه به سهم آیندگان از ذخایر موجود، لزوم حضور پر رنگ صنعت گاز در عرصه های تجارت بین الملل، قرار گرفتن گاز به عنوان محور توسعه پایدار، بنگاه داری اقتصادی، آماده کردن زمینه های لازم برای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و رعایت عدالت در گسترش گازرسانی به شهرها و روستاها در سطح کلان و همچنین تامین گاز بخش های مختلف است.



مومنی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران در راستای سیاست کلان خود، در دولت یازدهم بیشترین سرمایه گذاری و بیشترین تلاش خدمتی در طول تاریخ حیات خویش را در راستای تحقق برنامه های مورد نظر انجام داده است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد واحدهای مسکونی در مناطق شهری و ۷۲ درصد از واحدهای مسکونی در روستاهای قابل گازرسانی سطح کشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته‌اند.



این مقام مسئول تصریح کرد: در دولت یازدهم گازرسانی به شهرها و روستاها با هدف بهره مندی حداکثری جامعه از این سوخت پاک و ارزان در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در همین راستا بیش از ۷۵ هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی جدید احداث و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار انشعاب جدید نصب شد تا امکان بهره مندی بیش از چهار و نیم میلیون مشترک شهری و روستایی جدید را از نعمت گاز طبیعی فراهم کند.