استان سمنان وضعیت اقتصادی خوبی برای تجارت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجیب الرحمن بویان ظهر چهارشنبه در ادامه نخستین روز از همایش ملی پسته که به میزبانی هلال احمر دامغان در جریان است، ضمن اشاره به روابط خوب بنگلادش و ایران در عرصه های فرهنگی و اقتصادی، بیان کرد: استان سمنان و به خصوص دامغان با محصول پسته خود نشان داده که ظرفیت خوبی برای تجارت و تعاملات اقتصادی و تجاری است.

وی افزود: دامغان در این جشنواره پسته نشان داده که وضعیت اقتصاد مناسبی در استان سمنان دارد و جا برای همکاری های بیشتر وجود خواهد داشت.

سفیر بنگلادش با بیان اینکه این کشور به دنبال مراودات تجاری و اقتصادی با ایران و کشورهای منطقه است، تاکید کرد: بنگلادش کشوری صلح طلب است و با تمام کشورها رفتاری صلح جویانه دارد و این می تواند آغازی برای تعاملات بیشتر دوجانبه با تمام کشورها باشد.

بویان تاکید کرد: تقویت ارتباطات تجاری می تواند ظرفیت های دو کشور را در زمینه های مختلف شامل اقتصاد، تولید، معدن، گردشگری و ... نمایان سازد.

وی همچنین از تعامل خوب فرهنگی بین ایران و بنگلادش خبر داد و گفت: تبادل دانشجو بین این دو کشور دوست، هم تاریخی طولانی دارد و هم از کیفیتی بالا برخوردار است.