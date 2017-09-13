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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

به منظور تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش استان یزد؛

پنجمین همایش «زمزمه محبت» در یزد برگزار می‌شود

پنجمین همایش «زمزمه محبت» در یزد برگزار می‌شود

یزد ـ رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد از برگزاری پنجمین همایش «زمزمه محبت» ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قانع عزآبادی ظهر امروز در نشست خبری معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد ۱۵ هزار بازنشسته فرهنگی دارد، اظهار داشت: بر اساس دسته بندی سنی، هر سال از هزار تا هزار و ۲۰۰ نفر از این بازنشستگان تجلیل می‌شود.

وی عنوان کرد: در پنجمین همایش زمزمه محبت که قرار است روز پنج‌شنبه در سالن شهید پاکنژاد یزد برگزار شود، از بازنشستگان متولد سال‌های ۳۳ تا ۳۵ تجلیل خواهد شد.

قانع عزآبادی بیان کرد: تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش از سنین ۱۰۰ سالگی آغاز شده و اکنون دسته بندی سنی ۶۱ تا ۶۳ سال تجلیل خواهند شد.

وی یادآور شد: در مراسم فردا، مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی حضور خواهند یافت.

رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: این مراسم صبح فردا، ۲۳ شهریورماه در سالن شهید پاکنژاد یزد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4086372

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