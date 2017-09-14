به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این فراخوان زمان برگزاری این همایش مهر ماه سال ۱۳۹۷ اعلام شده و آخرین مهلت دریافت چکیده مقاله برای شرکت در آن نیز مهرماه سال ۱۳۹۶ اعلام شده است.

در بخشی از فراخوان این همایش آمده است: زبانهای ایرانی بخش قابل توجهی از سند هویت ملی و فرهنگی ایرانیان به شمار می‌رود. به جرأت می‌توان گفت زبان فارسی یکی از عوامل حفظ و نگاهبانی این سرزمین از گزند روزگاران بوده و همواره مانع ازهم‌گسیختگی و نابودی هویت ملی و فرهنگی ایران عزیز شده است. بزرگی این درخت تناور به‌واسطۀ رنج‌هایی است که بزرگانی مانند فردوسی، سعدی و حافظ و دیگر اندیشمندان ایرانی برخود هموار ساخته و با آفرینش آثار ارزشمند زبان فارسی را این‌چنین ماندگار ساخته‌اند. به همین ترتیب، زبان‌ها و گویش‌های دیگر نظیر ترکی، عربی و ... که در این سرزمین تکلم می‌شوند نقش چشمگیری در تحکیم مبانی فرهنگ و هویت ایران عزیز داشته‌اند.

دیرینگی زبان‌های ایرانی که منشعب از خانوادۀ زبان‌های هند و ایرانی و هندواروپایی است به قدمت تاریخ این سرزمین است. تاریخ ادبیات و دانش ایرانی نشان داده که این زبان از توانایی قابل توجهی برای ارائه و انتقال پیچیده‌ترین اندیشه‌های علمی و فلسفی برخوردار است. نگهداری این توانایی و روزآمد کردن آن مستلزم نگاهبانی و پاسداری از زبان‌ها و گویش‌های ایران است.

همچنین محورهای این همایش درباره همایش پژوهش‌های تازه در زمینه زبان‌ها و متون ایرانی باستان (فارسی باستان، اوستایی، سکایی و مادی)، پژهش‌های تازه در زمینه زبان‌ها و متون ایرانی میانه غربی (پارتی و فارسی میانه)، پژوهش‌های تازه در زمینه زبان‌ها و متون ایرانی میانه شرقی (سغدی، ختنی، خوارزمی و بلخی)، پژوهش‌های تازه در زمینه متون کهن فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی، جغرافیای زبان فارسی، رابطه زبان‌های ایرانی با دیگر زبان‌ها درگذر تاریخ و پژو هش‌های تازه در زمینه گویش‌های ایرانی اعلام شده است.