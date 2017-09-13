به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رادمنش ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به فعالیت ۴۲۴ مرکز پیش دبستانی در استان یزد اظهار داشت: این مراکز در سال تحصیلی جدید میزبان ۱۷ هزار نونهال خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه والدین باید فرزندان خود را در مراکز دارای مجوز از آموزش و پرورش ثبت نام کنند، افزود: تنها منبع ثبت نام رسمی پیش دبستانی، سیستم سناد است که این سیستم تنها در مراکز دارای مجوز راه‌اندازی شده است.

رادمنش با تاکید بر لزوم توجه ویژه والدین در ثبت نام نونهالان خود بیان کرد: تا ثبت نام به صورت رسمی صورت نگیرد، خدمات آموزشی ارائه نخواهد شد ضمن اینکه هیچ مرکز پیش دبستانی نمی تواند محتوای بازاری به تشخیص خود در اختیار نونهالان قرار دهد.

تاکید بر ثبت نام نونهالان پیش دبستانی در مراکز دارای مجوز از آموزش و پرورش

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد عنوان کرد: در استان یزد اقبال به پیش دبستانی نوبت اول بالا نیست و ما نیز اصراری به حضور نونهالان چهار ساله در مراکز پیش دبستانی نداریم، عنوان کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ نونهال امسال در دوره اول پیش دبستانی و حدود ۱۵ هزار نفر نیز در دوره دوم ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: مربیان مراکز پیش دبستانی که از آموزش و پرورش مجوز دریافت کرده اند، کاملا آموزش دیده هستند و علاوه بر آموزش‌ها، با قوانین و مقررات نیز آشنا هستند.

رادمنش تاکید کرد: در مقطع پیش دبستانی در مسیر حذف کتاب هستیم و تلاش می کنیم بازی، سرگرمی، شعر و حدیث را جایگزین کنیم.

آموزش الفبا و اعداد و تمام آموزش‌های رسمی در مقطع پیش‌دبستانی ممنوع است

وی خاطرنشان کرد در مقطع پیش دبستانی آموزش الفبا، اعداد، زبان انگلیسی و رباتیک و آموزش‌های رسمی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال حدود ۱۳۰ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی ثبت نام شده اند، اظهار داشت: دانش آموزان مقطع ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته از رشد ۷ هزار نفری برخوردارند.

وی یادآور شد: در سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳ حدود ۱۰۸ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی، در سال تحصیلی ۹۵ـ۹۴ حدود ۱۱۴ هزار دانش‌آموز، سال گذشته ۱۲۳ هزار دانش آموز و امسال حدود ۱۳۰ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی ثبت نام کرده اند که این افزایش جمعیت مشکل ساز است.

روند افزایش جمعیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در ۴ سال گذشته

رادمنش با بیان اینکه مجموع جمعیت دانش آموزی استان یزد ۲۱۴ هزار نفر است، افزود: در سال گذشته ۹ هزار نفر به جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی استان یزد اضافه شد که از این میزان هزار و ۱۳۰ نفر زاد و ولد یزدی‌ها، هزار و ۴۷۰ مورد اتباع خارجی و بقیه مهاجران استان‌های دیگر هستند.

وی با بیان اینکه این مهاجرت‌ها معمولا به در انسداد مبادی بی‌سوادی اختلال ایجاد می کند، بیان کرد: در برخی مهاجرت‌ها از آنجا که شغل والدین موقت است و اغلب خانواده‌ها نیز از وضعیت اقتصادی ضعیف برخوردارند، در نیمه‌های سال تحصیلی دانش آموز به همراه والدین به شهر خود باز می‌گردد و در شهر خود در هیچ دبستانی ثبت نام نمی کند.

رادمنش تصریح کرد: از آنجا که روند تحصیل دانش آموزان قابل رصد است، اسامی به سرعت به آموزش و پرورش برای پیگیری می‌رسد که سال گذشته هزار و ۲۱ مورد اتفاق این چنینی در مقطع ابتدایی استان یزد رخ داد.

مشکلی از نظر تامین نیرو و فضای آموزشی در مقطع ابتدایی نداریم

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال در مقطع دبستان ۷۶۰ مدرسه شهری و روستایی برای تحصیل دانش آموزان آماده سازی شده است،‌ اظهار داشت: از نظر تامین نیرو و فضا جای هیچ نگرانی نیست.

وی افزود: ۵۹۲ مدرسه دولتی و ۱۱۹ مدرسه غیردولتی است، ۴۸ مدرسه به صورت خرید خدمات آموزشی فعالیت می‌کند که همه این مدارس از بهترین نیروها بهره‌مند هستند و در حاشیه شهر نیز استقرار یافته اند.

رادمنش، آمار مدارس روستایی استان یزد را نیز ۲۴۸ مورد اعلام کرد و افزود: در حالی که درصد قابل توجهی از مدارس استان یزد روستایی است، تنها ۱۲ درصد دانش آموزان استان در مناطق روستایی تحصیل می کنند و در مجموع ۱۴ هزار و ۲۴۰ دانش آموز ابتدایی در روستاها تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: ۵۱۱ مدرسه نیز شهری است که از مجموع مدارس شهری و روستایی، ۳۱۶ مدرسه پسرانه، ۳۰۴ مدرسه دخترانه و ۱۳۹ مدرسه نیز مختلط روستایی است.

فعالیت ۳۲ مدرسه ویژه اتباع افغانستانی در یزد

رادمنش، مجموع آمار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی را ۶۶ هزار و ۲۴ نفر و دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی را ۶۳ هزار و ۴۳۵ نفر اعلام کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد در مورد مدارس اتباع خارجی نیز اظهار داشت: ۳۲ مدرسه در استان خاص اتباع خارجی است و ۱۳ هزار دانش آموز تبعه خارجی که اغلب آنها افغانستانی هستند، در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند که ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از این تعداد در سال گذشته ابتدایی بوده اند که پیش بینی می شود این تعداد در سال جاری به ۱۳ هزار نفر برسد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر مدارس اختصاصی اتباع افغانستانی، مدارس دیگر نیز شاهد حضور دانش آموزان خارجی هستند، افزود: ۵۷۰ مدرسه استان یزد به نوعی درگیر حضور اتباع خارجی است و این دانش آموزان تقریبا در همه مدارس دولتی استان حضور دارند.

۲۳۲ دانش آموز بازمانده از تحصیل در یزد

رادمنش در بخش دیگری از سخنان خود آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل را در سال گذشته ۷۷۱ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این آمار از وزارت آموزش و پرورش اعلام شد اما آمار واقعی ۲۳۲ نفر و بقیه به دلیل مشکلات ثبت در سیستم به عنوان بازماندگان از تحصیل معرفی شده بودند.

وی تاکید کرد: اغلب بازمانده های از تحصیل در استان یزد را دانش آموزان تبعه خارجی به ویژه افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند.

۲۳۲۰۰ کلاس اولی امسال در یزد به مدرسه می روند

رادمنش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال ۲۹ شهریور ماه، روز شکوفه‌ها و غنچه ها است و دانش آموزان کلاس اولی سال تحصیلی خود را در این روز آغاز می کنند، عنوان کرد: امسال در کل استان یزد ۲۳ هزار و ۲۰۰ دانش آموز کلاس اولی داریم.

به گزارش مهر، در این نشست همچنین در مورد شهریه مدارس غیردولتی و پیش دبستانی‌ها، وضعیت معلمان خرید خدمتی، فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، مدارس عشایر و ... بحث و تبادل نظر شد.