به گزارش خبرنگار مهر، مجید هاشمی بعد ازظهر چهارشنبه در نشست تنظیم بازار با اشاره به اینکه دست فروشان مواد غذایی در شهرکرد ساماندهی شدند، اظهار داشت: ۳۶۰ دست فروش در سطح شهرکرد شناسایی وساماندهی شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون برنامه ریزی های مختلفی برای ساماندهی این دست فروشان انجام شده است.

مدیر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری شهرکرد اظهار داشت: شهرکرد بزرگترین سکونتگاه شهری چهارمحال و بختیاری است که مدیریت شهری مناسب مطلوب نقش مهمی در بهبود زندگی مردم این شهر دارد.

وی ادامه داد: ۵۳ کیوسک برای عرضه مواد غذایی در شهرکرد به متقاضیان واگذار شده است.