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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۱۸

مدیر میادین میوه و تره بار شهرداری شهرکرد:

دست فروشان مواد غذایی در شهرکرد ساماندهی شدند

دست فروشان مواد غذایی در شهرکرد ساماندهی شدند

شهرکرد- مدیر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری شهرکرد گفت: دست فروشان مواد غذایی در شهرکرد ساماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید هاشمی بعد ازظهر چهارشنبه در نشست تنظیم بازار با اشاره به اینکه دست فروشان مواد غذایی در شهرکرد ساماندهی شدند، اظهار داشت: ۳۶۰ دست فروش در سطح شهرکرد شناسایی وساماندهی شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون برنامه ریزی های مختلفی برای ساماندهی این دست فروشان انجام شده است.

مدیر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری شهرکرد اظهار داشت: شهرکرد بزرگترین سکونتگاه شهری چهارمحال و بختیاری است که مدیریت شهری مناسب مطلوب نقش مهمی در بهبود زندگی مردم این شهر دارد.

وی ادامه داد: ۵۳ کیوسک برای عرضه مواد غذایی در شهرکرد به متقاضیان واگذار شده است.

کد مطلب 4086551

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