بیشتر مدارس عشایری خوزستان در وضعیت خوبی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده ظهر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: از نظر تعداد دانش آموزان در کشور سوم هستیم و بیشتر مدارس عشایری ما از نظر نیروی انسانی، فضا و تجهیزات در وضعیت خوبی به سر نمی برند.

وی افزود: در دو سال اخیر تنها منطقه ای که نیروی غیر رسمی داشت، مناطق عشایری بودند که برخی از مدارس عشایری در جوار شهرها هستند و شرایط عشایری بودن را از دست داده اند که آسیبی را برای مدارس عشایری و نیروی انسانی ما ایجاد کرده است.

تقی زاده ادامه داد: با توجه به شرایط فوق تصمیم گرفته شد تا این نوع مدارس که سال هاست در مناطق عشایری ثابت هستند و شاخص های عشایری را از دست دادند زیرمجموعه مدارس عادی قرار بگیرند. اجرایی شدن تصمیم گیری جدایی این مدارس به مصوبه شورا نیاز دارد تا اقدامات در زمینه عدالت آموزشی برای این مدارس انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه فرهنگ غالب خوزستان، عشایری است، ادامه داد: با اجرای این طرح به دنبال تقویت بنیه علمی و آموزشی دانش آموزان و احیای مدارس فراموش شده عشایری هستیم.

تقی زاده تصریح کرد: هفت هزار دانش آموز عشایری در یک منطقه داریم که فقط یک مدیر آموزشی دارد که به تنهایی نمی تواند پاسخگوی معلمان، دانش آموزان، مدیران و اولیا باشد. در مدارس عشایری ما یک معلم زبان داشتیم اما در مدارس عشایری بالاترین نمره زبان کسب شده بود؛ بنابراین به دنبال تقویت علمی ـ آموزشی دانش آموزان عشایری هستیم.

وی گفت: ۶۰۰ کلاس کانکسی در خوزستان داریم و پیشنهاد می شود شروع سال تحصیلی جدید را در یکی از این مدارس داشته باشیم. وزارت آموزش و پرورش اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و استانداری هم معادل همین اعتبار را درنظر گرفته تا تمامی مدارس کانکسی خوزستان به صورت یکجا جمع آوری شوند.