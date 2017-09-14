به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار «پدیده اسلام‌هراسی ضد مسلمانان» با نظارت «عبدالوهاب مکی»، استاد و متخصص علم انسان‌شناسی در دانشگاه شهر «لاوال» کانادا و با هدف پرداختن به واقعیت زندگی مسلمانان در کانادا و افزایش اقدامات نفرت‌انگیز علیه آن‌ها برگزار می‌شود.



عبدالوهاب مکی در این باره گفت: پدیده اسلام‌هراسی نوعی از «افراط‌گرایی خشن» به شمار می‌رود و لازم است برنامه‌های پیشگیرانه و آگاهی‌بخش برای رسیدگی به این موضوع توسعه یابد. همچنین ضروری است که جامعه کانادا با آغوش باز، برای افزایش آگاهی و تبادل‌نظر در مورد دین اسلام و شعائر آن تمایل بیشتری نشان دهد.



این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به این که زنان مسلمان بیشترین قربانیان این پدیده در جامعه کانادا هستند، محور آغاز این سمینار، زنان خواهد بود و کارشناسان کانادایی و اروپایی دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را در مورد این پدیده ارائه می‌دهند.



«جمال غاید»، یکی از رهبران اقلیت مسلمانان الجزایر در کانادا نیز در این رابطه تأکید کرد: پدیده اسلام‌هراسی تنها به ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به مسئولان مساجد متوقف نمی‌شود، بلکه ما اخیرا حتی شاهد به آتش کشیده‌شدن خودروی امام جماعت مسجد کبک کانادا بوده‌ایم.



یادآور می‌شود، مساجد ایالت‌های مختلف کانادا اخیرا با تلاش‌هایی برای تخریب و هتک حرمت مواجه بوده‌اند، این در حالی است که حمله به زنان محجبه پس از افزایش ورود پناهندگان سوری به این کشور به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و رهبران جامعه مسلمان کانادا خواستار مقابله با پدیده اسلام‌هراسی به شیوه‌های مختلف هستند.