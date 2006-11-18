  1. جامعه
شهردار تهران در جمع خبرنگاران :

پروژه منوریل دارای دید کارشناسی نیست / پیشنهاد تخصیص بودجه منوریل به مترو

با توجه به حجم انبوه مسافرانی که توسط مترو جابجا می شوند پیشنهاد دادیم 150 میلیون دلاری که برای اجرای طرح منوریل در نظر گرفته شده را به مترو اختصاص دهند تا مردم براحتی بتوانند از آن استفاده کنند .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترقالیباف  شهردار تهران  در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه یاد یار مهربان در جمع خبرنگاران افزود : اگر به همه منابع حمل و نقل و آماری که امروز در دنیا از استفاده کنندگان منوریل وجود دارد نگاه کنیم متوجه می شویم که منوریل در زمینه حمل و نقل قابل قیاس با مترو نیست .

وی ادامه داد : به جرات می توان گفت که همه کارشناسان اعتقاد دارند میدان صادقیه مسیر مناسبی برای آغاز کار منوریل نیست . اگر قرار است از منوریل استفاده کنیم ابتدا باید کار کارشناسی و تخصصی در مورد طول و محل خط آن انجام شود و به نظر من حتما مشکلی در کار بوده که در گذشته هم این طرح آغاز نشده است . من که این طرح را متوقف نکرده ام ، وقتی آمدم متوقف بود امروز هم متوقف است .

شهردار تهران در مورد اخبار اخیر مربوط به صدای شهر گفت : اصلا رادیویی به نام صدای شهر وجود ندارد و صدای شهر اقدام زیبایی بود که رادیو تهران انجام داد و ساعت ها و بخش هایی از برنامه های خود را متوجه موضوعات فرهنگ شهری و نیازمندی هایی که در این بخش برای شهروندان وجود دارد کرد .

وی افزود : این که شهرداری یک رادیو برای خود راه اندازی کرده یک سوء برداشت بود و مدیران رادیو توضیحات کافی را در این زمینه اعلام کرده اند .

شهردار تهران تاکید کرد : هم اکنون رادیو تهران فعالیت خود را به طور معمول انجام داده و بخش هایی از برنامه های خود را به صدای شهر اختصاص می دهد .

قالیباف در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد عدم حضور شهردار در جلسات استانی هیات دولت اظهار کرد : بنده از جلسه اول دیر مطلع شدم  و معاون امور مناطق و بخش هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری در این جلسه حضور پیدا کردند، این در حالی است که برای حضور در جلسه دوم خود را آماده کرده بودم اما دعوت نشدم .

 شهردار تهران توسعه پارکینگ های طبقاتی را از سیاست های قطعی شهرداری برشمرد و گفت : توسعه این پارکینگ ها به خصوص در مناطقی از جمله مراکز شهر که مشکلات ترافیکی در آنجا مشهود است اجرا می شود و به نظر من در توسعه پارکینگ سازی از رونق خوبی برخوردار هستیم .

دکتر قالیباف  شایعه دوباره استعفای رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را تکذیب کرد .

