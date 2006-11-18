پروژه منوریل دارای دید کارشناسی نیست / پیشنهاد تخصیص بودجه منوریل به مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترقالیباف شهردار تهران در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه یاد یار مهربان در جمع خبرنگاران افزود : اگر به همه منابع حمل و نقل و آماری که امروز در دنیا از استفاده کنندگان منوریل وجود دارد نگاه کنیم متوجه می شویم که منوریل در زمینه حمل و نقل قابل قیاس با مترو نیست .

وی ادامه داد : به جرات می توان گفت که همه کارشناسان اعتقاد دارند میدان صادقیه مسیر مناسبی برای آغاز کار منوریل نیست . اگر قرار است از منوریل استفاده کنیم ابتدا باید کار کارشناسی و تخصصی در مورد طول و محل خط آن انجام شود و به نظر من حتما مشکلی در کار بوده که در گذشته هم این طرح آغاز نشده است . من که این طرح را متوقف نکرده ام ، وقتی آمدم متوقف بود امروز هم متوقف است .

شهردار تهران در مورد اخبار اخیر مربوط به صدای شهر گفت : اصلا رادیویی به نام صدای شهر وجود ندارد و صدای شهر اقدام زیبایی بود که رادیو تهران انجام داد و ساعت ها و بخش هایی از برنامه های خود را متوجه موضوعات فرهنگ شهری و نیازمندی هایی که در این بخش برای شهروندان وجود دارد کرد .

وی افزود : این که شهرداری یک رادیو برای خود راه اندازی کرده یک سوء برداشت بود و مدیران رادیو توضیحات کافی را در این زمینه اعلام کرده اند .

شهردار تهران تاکید کرد : هم اکنون رادیو تهران فعالیت خود را به طور معمول انجام داده و بخش هایی از برنامه های خود را به صدای شهر اختصاص می دهد .

قالیباف در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد عدم حضور شهردار در جلسات استانی هیات دولت اظهار کرد : بنده از جلسه اول دیر مطلع شدم و معاون امور مناطق و بخش هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری در این جلسه حضور پیدا کردند، این در حالی است که برای حضور در جلسه دوم خود را آماده کرده بودم اما دعوت نشدم .

شهردار تهران توسعه پارکینگ های طبقاتی را از سیاست های قطعی شهرداری برشمرد و گفت : توسعه این پارکینگ ها به خصوص در مناطقی از جمله مراکز شهر که مشکلات ترافیکی در آنجا مشهود است اجرا می شود و به نظر من در توسعه پارکینگ سازی از رونق خوبی برخوردار هستیم .

دکتر قالیباف شایعه دوباره استعفای رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را تکذیب کرد .