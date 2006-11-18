ورود سینما و تلویزیون به حوزه بهزیستی باید هوشمندانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل جلیلی در آستانه برگزاری نخستین جشنواره فیلم بهزیستی گفت: "در این زمینه مخصوصا تلویزیون کارکردهای گستردهتر، توانمندیها و پتانسیل بالایی دارد و حتی با تهیه و تولید گزارشهای عادی و مناسب از بچههای بهزیستی، معلولان و آسیب دیدگان اجتماعی میتواند تاثیر بسیار خوبی بر افکار عمومی بگذارد."
وی که با فیلم "دت یعنی دختر" در نخستین دوره جشنواره فیلم بهزیستی حضور دارد، بر این باور است کار در حوزه بچه های بهزیستی و آسیب دیدگان مستلزم درک شرایط و وضعیت بغرنج آنهاست و باید با لمس دردها و با هوشیاری و اطلاعات و دانش به سمت این موضوع ها و مضامین رفت.
جلیلی ادامه داد: "خوب است بچههای بهزیستی نمونهها و الگوهای سینمایی طیف خودشان را ببینند. توجه و اهتمام به آنها و تعریف جایگاه واقعی آنها در جامعه فرهنگسازی میخواهد که رسانهها میتوانند به این امر کمک کننند. باید در مضامینی چون بچههای کار و دختران فراری و زنان آسیبدیده فکری اساسیتر کرد تا نتایج معکوس حاصل نشود و بدآموزی اتفاق نیفتد."
