شهید حججی عظمت کربلا را قابل فهم کرد/ داعش نسخه مدرن عمر سعد است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله قنبری همدانی عصر پنج شنبه در کارگاه آموزشی عاشورا، جدال دو اسلام واکاوی جریان نفاق در جامعه مسلمانان به میزبانی حوزه علمیه خواهران شاهرود با بیان اینکه شاهکار یزید و عمر بن سعد بود که با فتوای وی بالغ بر ۳۰هزار نفر باور کردند که این لشکر خدا است، ابراز داشت: داعش نسخه های اصلاح شده عمر بن سعد هستند که با قصد جهاد با حسین بن علی(ع) جنگیدند.

وی با بیان اینکه کربلا رویش دارد، افزود: خدای متعال دست قدرت خود را از پیکر و تندیس یک جوان کربلایی همچون حججی بیرون آورد و ناگهان بر همه ننگ ها و خفت ها دست پاکی و طهارت کشید و تبدیل به غیرت ملی شد.

دعوای دنیای استکبار بر سر امامت حق است

این استاد حوزه و دانشگاه بابیان اینکه محسن حججی آدم لایقی بود که از سوریه دالان برای او باز شد که به عاشورا سفر کند، ابراز داشت: این شهید والامقام فضای حاکم بر کشور را تغییر داد.

قنبری همدانی با بیان اینکه عده ای برای عکس گرفتن با دشمنان رسمی کشور مسابقه گذاشتند و این دون شان ملت ایران بود، تصریح کرد: اگر کربلا و حقایق آن را از حسین بن علی (ع) دریافت نکنیم، پا را بد گذاشته، بیراهه رفته و تحقیر شدیم و اتفاقات زمان پیامبر (ص) به عینه در شرایط کنونی تکرار شدند.

وی افزود: آنچه که از گذشته تا به امروز همواره برای آن جنگ های متعدد وجود داشت امامت حق و ولی امر بود، دعوای دنیای استکبار با حسین بن علی (ع) بر سر امامت حق بود می خواستند جهان یک سره در اختیار امامت باطل قرار گیرد چرا که خدا عزت را از طریق امام حق به مردم عنایت کرد.

هر چه داریم از ولایت فقیه است

تحلیل گر و جریان شناس تاریخی بابیان اینکه پیغام نهضت عاشورا این است که اگر مردم در ضلع و سایه امام حق زندگی نکنند لاجرم به نکبت یزید مبتلا خواهند شد، ابراز داشت: اگر در خیمه حسین بن علی(ع) نباشیم هر کجای دنیا یک شمر و یزیدی خواهیم بود، ۳۷ سال از انقلاب می گذرد و هر چه داریم از امام حق و ولایت فقیه است.

قنبری همدانی با بیان اینکه در داخل کشور خیلی ها زحمت می کشند اما پرونده روشنی ندارند، تصریح کرد: انقلاب اسلامی در تارک دنیا با عزت و بی خدشه می درخشد، خط مقاومت اسلامی در سایه امامت حق شکل گرفته است، حیثت آمریکا به چالش کشیده شده و اراده استکبار در سرزمین اسلامی محقق نخواهد شد چراکه مردم در سایه پیروی از امام حق هستند.

وی افزود: کسانی که در اردوگاه امام حق صادق، صالح ماندند تربیت شده امام حق هستند، بازی های دنیا پیرو مکتب ولایت را رنگ به رنگ نمی کند آنچه که می ماند رویش کربلایی خواهد بود لذا باید خودمان را به نحوی تنظیم کنیم که در زمره رویش ها قرار گیریم، چراکه حسین بن علی(ع) زنده است.

این نشست با همکاری مجمع فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود برگزار شده بود.