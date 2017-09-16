اعلام نحوه اعتراض به نتایج کنکور سراسری سال ۹۶

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تمام پذیرفته شدگان کارنامه نتیجه نهایی تهیه شده که حاوی رتبه داوطلب است و همچنین آن دسته از داوطلبانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده‌اند ولی پذیرفته نشده اند نیز کارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در هر یک از کد رشته های انتخابی و بین متقاضیان کد رشته مذبور و در سهمیه مربوط با توجه به نمره کل وی درهمان کد رشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک از کد رشته های انتخابی و اطلاعات دیگر روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۹۶ برروی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به کنترل های متعدد و بررسی های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده، داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، در صورتی که در خصوص مندرجات کارنامه و یا انتخاب رشته خود سئوال دارند و یا تقاضایی داشته باشند می توانند تا ۲۰ مهر ماه ۹۶ منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: داوطبان همچنین می توانند سئوالات خود را با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.