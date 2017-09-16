مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان دختر کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان دختر کشور صبح امروز با شرکت بیش از ۱۰۰ ورزشکار در قزوین آغاز شد.

در این رقابت ها ۱۳۲ بازیکن از ۲۴ استان تا ۲۹ شهریور در سه بخش تیمی، آزاد یک نفره و آزاد دو نفره در سالن اختصاصی بدمینتون قزوین با هم رقابت می کنند.

در حاشیه برگزاری این مسابقات دوره دانش افزایی داوری درجه ۲ به یک و دومین جلسه کمیته استعدادیابی بانوان به میزبانی قزوین برگزار می شود.

رقابت های پرش با اسب قهرمانی استان با شناخت برترین ها به پایان رسید

در رده سنی نونهالان سورن احسانی فاخر از باشگاه مهرآریا، مهدی علیخانی از باشگاه البرز و امیرعباس کاوه از باشگاه سروش اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان پرنیان خضرحیدری از باشگاه اسپریس، پری سیما مقدم از باشگاه ژاله و مبین نجف پور از باشگاه البرز عناوین برتر را کسب کردند.

در رده مالکین هم پویان محمدی نژاد و محمد رضا معروفی از باشگاه البرز اول و دوم شدند و دانیال سیادهنی هم از باشگاه رخش سوم شدند.

این رقابت ها در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و مالکین به میزبانی باشگاه سوارکاری ژاله برگزار شد.

مسابقات تنیس مناطق پنجگانه بانوان با شناخت برترین ها در قزوین به پایان رسید

در پایان این رقابت ها کیمیا عامری ثانی و فاطمه ذکایی از کرمان اول و دوم شدند و عنوان سوم مشترک هم به نیایش میرزایی از کرمان و پریسا شکاری از تهران رسید.

این رقابت ها طی یک هفته و با شرکت ۳۲ بازیکن از استان های قزوین، کرمان، اصفهان، رشت، بابل، آمل، ساری، تهران و مشهد در خانه تنیس مینودر قزوین برگزار شد.

تکواندو کاران خردسالان دختر استان قزوین با کسب ۵ مدال رنگارنگ چهارم کشور شدند

در پایان این رقابتها مبینا کاظمی قهرمان شد، فاطمه نوری، فاطمه صالحی، زهرا اله وردی و کوثر مراقی هم به نشان برنز دست یافتند.

مریم فلاح از قزوین هم عنوان بهترین داور را کسب کرد.

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردسالان دختر به مدت دو روز با شرکت ۲۵۸ تکواندوکار از ۲۸ استان به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار شد.

قهرمانی ورزشکار قزوینی در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور

در پایان رقابت های اسنوکر رنکینگ زیر٢١سال کشور، محمد میرنورزه ای از باشگاه بیلیارد ستاره پارس قزوین با شکست حریفان قهرمان شد.

چهارمین دوره اسنوکر رنکینگ زیر ۲۱ سال کشور، به میزبانی استان تهران برگزار شد.

دو نشان طلای تالو کار استان درالمپیاد فرهنگی ورزشی بسیج کشور

در پایان نهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی بسیج کشور و در رشته ووشو، محمد مانی صانعی ووشوکارشهر محمدیه در بخش تالو و در اجرای فرم نن گون و نانچوان صاحب دو مدال طلا شد.

این رقابت ها در شهر زنجان برگزار شد.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی استان با شناخت برترین ها به پایان رسید

در پایان این مسابقات و در رده آزاد تیم های بانک تجارت، کمیته ساحلی محمدیه و الوند به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی جوانان تیم های الوند و گلدکیش اول و دوم شدند و تیم های احسان و گلها به عنوان سوم مشترک دست یافتند.

در رده سنی نوجوانان هم تیم های محمدیه الف و ب اول و دوم شدند و تیم های تاکستان و آکادمی علی موذن به عنوان سوم مشترک رسیدند.

این رقابت ها در زمین ساحلی محمدیه برگزار شد.

تیم فیروز آباد فارس قهرمان مسابقات دسته دو هندبال بانوان کشور شد

در پایان یک هفته رقابت در قزوین تیم فیروز آباد فارس و مریوان ضمن کسب عناوین اول و دوم به دسته یک هندبال بانوان کشور راه یافتند.

تیم آذرخش هرمزگان هم عنوان سوم را کسب کرد.

این رقابت ها طی یک هفته، در دو مرحله مقدماتی و حذفی در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد.