آغاز عملیات لوله گذاری آخرین خط دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ حمیدرضا مسعودی با اشاره به پایان عملیات لوله گذاری خط اول ۳۲ اینچ انتقال گاز ترش و ۴,۵ اینچ MEG دریایی این طرح به طول ۱۰۳ کیلومتر در مردادماه امسال، اعلام کرد: پیشرفت عملیات لوله گذاری خط دوم ۳۲ اینچ انتقال گاز ترش و ۴.۵ اینچ MEG به ۸۸ کیلومتر رسیده است و مهرماه امسال به پایان می‌رسد.

به گفته وی، اتصال سکوهای اقماری (۱۴C و ۱۴D) به سکوهای اصلی (۱۴A و ۱۴B) این طرح از طریق ۲ خط لوله ۱۸ اینچ میانی در مجموع به طول ۱۶ کیلومتر، اواسط تیرماه امسال و در مدت کمتر از ۲۰ روز به پایان رسیده است.

مسعودی افزود: به این ترتیب با اتمام خط لوله دوم فاز ۱۴ پارس جنوبی، لوله گذاری بخش فراساحل این طرح در مجموع به طول ۲۲۷ کیلومتر به پایان می‌رسد.

مجری فاز ۱۴ پارس جنوبی همچنین از اتمام عملیات حفاری ۲۲ حلقه چاه سکوهای ۱۴A و ۱۴C خبر داد و اعلام کرد: عملیات تکمیلی حفاری چاه‌های سکوی ۱۴A که هم اکنون در حال اجراست، گام مهمی در امکان تولید از موقعیت فاز ۱۴ در میدان مشترک و نصب عرشه و عملیات راه اندازی این سکو خواهد بود.

مسعودی افزود: برای انجام این عملیات، لوله های CRA مورد نیاز تامین شده و پیمانکار مربوطه کارهای تکمیلی ۱۱ حلقه چاه سکوی ۱۴A را آغاز کرده است.

وی به عملیات تکمیلی سکوی ۱۴C اشاره و عنوان کرد: با تامین لوله‌های CRA سکوی ۱۴C، دکل حفاری در موقعیت چاه‌های این سکو مستقر شده و عملیات تکمیلی در این موقعیت نیز آغاز می شود.

مسعودی درباره عملیات تکمیلی خط لوله اول طرح توسعه فاز ۱۴ اظهار کرد: عملیات اتصال خط لوله به جکت سکو، Free Span، هایدروتست و آماده سازی بهره برداری از این خط طبق برنامه زمانبندی انجام می شود.

برداشت گاز ترش غنی از سکوی ۱۴A تا اواسط زمستان امسال

مجری طرح فاز ۱۴، آماده سازی شرایط، برای انتقال گاز ترش تولیدی سکوی ۱۴A به پالایشگاه فاز ۱۲ را از دیگر برنامه‌های در حال اجرا اعلام کرد و گفت: به منظور انتقال این میزان گاز، احداث یک خط لوله رابط بین پالایشگاه‌های این دو فاز به طول پنج کیلومتر در دستورکار قرار گرفته و عملیات اجرای آن هم با روند مناسبی ادامه دارد.

به گفته وی، هم اکنون با تلاش شبانه روزی کارفرما و پیمانکاران طرح، تکمیل زنجیره تولید در طرح توسعه فاز ۱۴ سرعت گرفته و تلاش می شود تا با انجام تعهدات مورد نظر طبق برنامه زمانبندی و ضمن رعایت دستورعمل‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، تا اواسط زمستان امسال برداشت گاز ترش غنی از سکوی ۱۴A آغاز شود.

مسعودی درباره وضع ساخت سکوهای اصلی فاز ۱۴ گفت: هم اکنون کار ساخت سکوی ۱۴A به همراه دیگر سکوی اصلی این طرح (۱۴B) در یارد صنعتی شرکت ایزوایکو در بندرعباس در حال انجام است. به‌طوری که سکوی ۱۴A با ٩٣ درصد پیشرفت مراحل پایانی ساخت را پشت سر گذاشته و پیمانکار مشغول عملیات پیش راه‎ اندازی و راه اندازی این سکو است.

وی پیش بینی کرد که این سکو تا پایان دی‌ماه سال جاری در موقعیت خود در میدان مشترک نصب شود. ضمن آن‌که به گفته وی سکوی ۱۴B، دومین سکوی اصلی این طرح هم با پیشرفت ۸۰ درصد درحال ساخت است.

مجری فاز ۱۴ درباره وضع ساخت ۲ سکوی اقماری این طرح اظهار کرد: سکوهای ۱۴D و ۱۴C این طرح ، به ترتیب ۱۸ مردادماه و پنجم دی ماه پارسال در موقعیت سکوهای اقماری فازهای ۱۷و ۱۸ نصب و دو سکوی جایگزین در یارد شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به این طرح واگذار شد، که هم اکنون با پیشرفت حدود ۷۲ درصد و با روند بسیار مناسبی در حال ساخت هستند.

وی گفت: مطابق برنامه تعیین شده سکوی اقماری نخست (۱۴C) در بهمن ماه امسال آماده بارگیری از یارد صدرا برای نصب در موقعیت خود در میدان مشترک پارس جنوبی خواهد شد.

راه اندازی واحد یوتیلیتی پالایشگاه فاز ۱۴ تا اویل سال آینده

مسعودی، افزایش تعداد نیروی انسانی در فاز ۱۴ را گامی ضروری و پیش شرط راه اندازی پالایشگاه این طرح اعلام کرد و افزود: خوشبختانه پیمانکاران فرعی بخش‌های مختلف پالایشگاه از جمله پست‌های اصلی و فرعی تامین برق، واحد ورودی گاز ترش، واحدهای یوتیلیتی، ردیف‌های شیرین سازی و فرآیندی، واحد تزریق گاز به شبکه سراسری و واحد بازیافت گوگرد انتخاب و فعالیت در این واحدها به‌طور جدی درحال انجام است.

وی با بیان اینکه کارفرما از آغاز اولویت دار شدن این طرح، رسیدن به نظام کاری منسجم، منظم و یکپارچه به منظور سرعت بخشی به روند توسعه را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: به همین منظور بر ایجاد «مسیر تولید اولیه» (First Train Production) تاکید و برنامه ریزی لازم انجام شده و برای تحقق تولید اولیه از پالایشگاه، فعالیت‌های بیشتری بر روی این مسیر و توسعه واحدهای مورد نظر در بخش‌های جانبی و فرآیندی متمرکز شده است.

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ با اشاره به این که هم اکنون در بخش یوتیلیتی، هر ۶ بویلر بخار در مرحله پیش راه اندازی قرار گرفته و واحد نیتروژن و کمپرسورهای هوا بطور کامل نصب و عملیات پیش راه اندازی آنها آغاز شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود واحد یوتیلیتی این طرح در سه ماه نخست سال آینده آماده راه اندازی شود.

به گفته مسعودی، مطابق مسیر تعیین شده، کالاهای مورد نیاز واحدها، ردیف‌های شیرین سازی واحدهای فرآیندی و سیستم‎ها و زیر سیستم‌های مورد نظری که باید ساخته شوند شناسایی و در فهرست تامین کالا توسط پیمانکار قرار گرفته است.

مجری فاز ۱۴ پارس جنوبی با اشاره به ضرورت تامین آب مورد نیاز واحدهای جانبی پالایشگاه، از برنامه ریزی برای احداث واحد آب گیر مستقل در این فاز خبر داد و تصریح کرد: مطابق برنامه پیشین، تامین آب فاز ۱۴ از طریق آب گیر مشترک با فازهای ۱۳ و ۲۴ تا ۲۲ صورت می گرفت که به منظور کاهش هزینه و زمان اجرای کار، ساخت آن به محل پالایشگاه فاز ۱۴ تغییر و بر اساس برنامه جاری، عملیات احداث آبگیر مستقل این فاز از اوایل خردادماه اجرایی شده است.