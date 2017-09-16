قوانین سازمان تامین اجتماعی درحوزه بازنشستگان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیری روز شنبه در آیین تجلیل از بازنشستگان، از کار افتادگان و همسران بازماندگان نمونه تامین اجتماعی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در سال گذشته کل بودجه کانون بازنشستگان در کشور ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که سهم استان مرکزی تقریبا سالی ۱۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: این مبلغ طی چهار مرحله پرداخته می شود که دو سهم از بودجه سال جاری به کانون بازنشستگان استان پرداخت شده و یک یا دو مرحله پرداختی از آن هنوز باقی است که تا آخر سال انجام خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی بیان داشت: طی یک سال گذشته ۱۸ میلیارد ریال وام قرض الحسنه با سود چهار درصد به بازنشستگان استان از طریق کانون بازنشستگی اعطا شده است.

امیری اذعان کرد: در شهری مثل ساوه که ۱۵هزار نفر بازنشسته دارد، شش هزار نفر در صف دریافت این وام هستند و سهمی که به کل این شهرستان تعلق می گیرد، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است که مبلغ بسیار پایینی است.

وی ادامه داد: یکی از طرح های ارائه شده برای بازنشستگان تامین اجتماعی طرح کرامت رضوی است که برای افرادی در نظر گرفته شده که تا به حال به مشهد نرفته، سابقه پرداخت بیمه بیش از ۳۰ سال دارند و یا خانواده شهدا و جانبازان هستند و سهم استان مرکزی در این طرح امسال ۶۵۰ نفر است که ۱۵۰ نفر تا به حال اعزام شده و مابقی نیز در طول سال اعزام خواهند شد.

رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی خاطرنشان ساخت: برگزاری المپیادهای ورزشی آقایان و بانوان نیز از دیگر طرح ها است که در سال گذشته در دومین المپیاد ورزشی در خرم آباد، تیم استان مرکزی قهرمان شد و در بخش بانوان نیز رقابت در ۵ رشته ورزشی در آبادان برگزار شد که در چهار رشته شرکت کننده از استان مرکزی حضور داشتند.

وی افزود: بیمه تکمیلی برای ۷۰ هزار نفر از بازنشستگان انجام شده که نسبت به حق بیمه پرداختی خدمات خوبی را ارائه می دهد و با وجود فعالیت ۲۸ بیمه در کشور، اکثرا حاضر به تقبل بیمه تکمیلی بازنشستگان نیستند.

امیری تصریح کرد: همچنین برای ۷۰ هزار نفر بیمه عمر انجام شد که در سال گذشته ۹۰۰ نفر از دنیا رفتند که خسارت های آنان پرداخت شده و در سال جاری تاکنون تقریبا ۶۲۰ نفر فوت کرده اند که تقریبا ۷۰ درصد از بیمه های این افراد پرداخت شده و پیگیر پرداخت بقیه هستیم.

رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی اضافه کرد: بسیاری از خدمات کانون بازنشستگان در چند سال اخیر شکل گرفت که شامل طرح کرامت رضوی، طرح بصیرت علوی، طرح نسیم سلامت و المپیادهای ورزشی است.

وی بیان کرد: بحث همسان سازی صنایع و سه جانبه سازی از مطالبات کانون بازنشستگی است، عملا کانون بازنشستگی تصمیم ساز نیست و برای تحقق این موارد باید قوانین سازمان تامین اجتماعی بازنگری شود.

امیری خاطرنشان ساخت: در بحث بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز باید توجه داشت که حقوق بازنشستگان نباید عقب بیفتد، سازمان برای عیدی بازنشستگان یک هزار میلیارد تومان وام گرفت که برگرداندن این وام کار بسیار سختی است.

رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی گفت: بازنشستگان کسانی هستند که پیش از گرفتن حقوق حق بیمه خود را پرداخت کرده اند و در حال حاضر نیز که بازنشست هستند دو درصد از حقوق آنها برای حق بیمه پرداخت می شود که با توجه به جوابگو نبودن آن، به بیمه تکمیلی روی آورده اند.

وی افزود: این مشکل به این دلیل است که سازمان تامین اجتماعی به قانون الزام درمان عمل نمی کند، این حقیقت نیز به علت بدهی های پرداخت نشده دولت به تامین اجتماعی است که با تدبیری برای آن اندیشیده شود.