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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی:

امید و اعتماد در جوانان در برخی حوزه ها به یاس تبدیل شده است

امید و اعتماد در جوانان در برخی حوزه ها به یاس تبدیل شده است

رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی گفت: امید و اعتماد در جوانان در برخی حوزه ها به یاس تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  فرید موسوی در مراسم تکریم و معارفه معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: از ابتدای فعالیت مجلس شاهد تلاش های بسیار زیاد سلطانی فر در حوزه جوانان بودیم. همچنین کارنامه و شخصیت موجه تندگویان برای همه در مجلس شناخته شده است.

رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی بحث امید و اعتماد در جوانان در برخی حوزه ها به یاس تبدیل شده که امیدوارم پیگیری شود. همچنین دستور ویژه شخص رییس جمهور مبنی بر جوان سازی دستیاران توسط دستگاه های مختلف امیدواریم اجرایی شود.

موسوی در پایان گفت: از دکتر سلطانی فر میخواهم که صدای مطالبات جوانان ما باشد.

کد مطلب 4088787

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