کمک ۳۰۰ میلیون تومانی حامیان نیکوکار به کودکان یتیم آبدانان

علی جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال گذشته تعداد حامیان در این شهرستان یک هزار و ۹۷۷ نفر بوده که در شش ماهه اول سال ۹۶ این تعداد به ۲ هزار و ۲۵۱ نفر رسیده و میزان مبالغ جمع آوری شده در شش ماهه اول سال جاری از حامیان نیز ۳۱۲ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه طرح اکرام و محسنین طرحی انسان دوستانه و موفق با هدف یاری و حمایت از کودکان بی سرپرست و نیازمند است، گفت: در طرح اکرام و محسنین ،حامیان با حمایت مادی و معنوی خود از یک یا چند فرزند یتیم و نیازمند با واریز مبلغی بصورت ماهیانه به حساب آنها در این طرح شرکت کنند.

جاسمی یادآور شد: این طرح مرتبط با خانواده های نیازمندی است که در همه ابعاد زندگی دچار مشکلات بوده و رویکرد اصلی آن توجه به حفظ شأن و بنیان خانواده های نیازمند است.

وی در ادامه اظهار کرد: بسیاری از حامیان این شهرستان علاوه بر پرداخت کمک ماهیانه، پیگیر مشکلات تحصیلی، درمانی، مسکن، جهیزیه و سایر نیازمندیهای مختلف فرزندان معنوی خود هستند.

جاسمی اضافه کرد: نیکوکاران می توانند برای عضویت در طرح اکرام و محسنین همچنین حمایت از یک یا چند فرزند معنوی به دفاتر یا سایت