می دانستم بازی با پیکان خطرناک است/ وقت غصه خوردن نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پایان بازی پرسپولیس مقابل پیکان تهران در نشست خبری حاضر شد و گفت: نمیتونم بگویم از باختمان راضی هستم. به پیکانتبریک می گویم که با تلاش خستگی ناپذیرشان به برد رسیدند. خیلی متاسفم بابت اینکه هوادارانمان را ناراحت به خانه فرستادیم.

وی تصریح کرد: واقعا متاسفم. می دانستم این بازی بسیار خطرناک است. دیداری که از قبل به چشم برنده به آن نگاه کنید، چنین عواقبی هم دارد. دیداری که خیلی ها فکر می کردند ما می بریم. از این بازی نمی توان انتظار داشته باشیم که موقعیت زیادی به وجود بیاید. روی یک ضربه ایستگاهی گل خوردیم.

سرمربی پرسپولیس یادآور شد: الان خیلی وقت نداریم غصه بخوریم چون باید پنجشنبه به مصاف سپاهان برویم.

برانکو درباره مقابله با دفاع چند لایه پیکان بعد از گل این تیم، تصریح کرد: طبیعی است نتیجه ای که حریف کسب کرد شوق زیادی به آنها داد. ما هم نتوانستیم بازی همیشگی خودمان را که سرعتی بود و با پاسکاری های دقیق انجام می دادیم را نشان بدهیم. باید در چنین بازی هایی حواسمان را به موقعیت های اندکمان بدهیم و همان ها را گل کنیم. وقتی موقعیت های اندک را گل نزنیم طبیعی است مجازات می شویم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که چرا پرسپولیس چند هفته ای است در ورزشگاه آزادی تهران نتیجه نمی گیرد؟ تصریح کرد: حرفتان را قبول دارم. می دانم کار سختی داریم اما نمی توان همیشه، نتایج درخشان را تکرار کرد. لیگ به شکل ماراتن است. وظیفه ما این است که کار کنیم و روز به روز بهتر شویم.

وی درباره تشویق هواداران پرسپولیس پس از باخت امشب این تیم اظهار داشت: من از تک تک آنها ممنونم. هواداران ما بی نظیر هستند و در حمایتشان باز هم کم نظیر ظاهر شدند.

سرمربی پرسپولیس درباره عدم استفاده بازیکنان تیمش از توپ های ریباند تصریح کرد: این موضوع برایمان خیلی بد است و من هم با شما کاملا موافقم که نتوانستیم از توپهای برگشتی به خوبی استفاده کنیم.

برانکو ایوانکوویچ درباره اینکه آیا بازیکنان پرسپولیس خسته بودند و به نظر می رسید مشکل بدنی دارند، تصریح کرد: نمی دانم چرا اینطور فکر می کنید. لحظاتی از بازی هست که به خاطر فشار حریف عقب می کشید. اگر ما مشکل بدنی داشتیم پیکان را در محوطه جریمه اش حبس نمی کردیم.

وی درباره تعویض های پرسپولیس تصریح کرد: همین بازیکنانی که به زمین آمدند سه موقعیت خیلی خوب گلزنی ایجاد کردند که گل نشد. مقابل حریفی که بسته بازی می کند چنین اتفاقاتی طبیعی است.

برانکو ایوانکوویچ در پایان راجع به زمان بازگشت سید جلال حسینی کاپیتان سرخپوشان پایتخت نیز صحبت کرد و گفت: او به تمرینات اضافه شده است و امیدوارم بتواند به بازی با الهلال برسد.