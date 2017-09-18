رتبه بندی ۴۷۳ مدرسه غیرانتفاعی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابدی ظهر دوشنبه در مراسم روز جهانی بهداشت در ساری با اشاره به رتبه بندی مدارس غیردولتی کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی را از سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و اظهارکرد: بر اساس قانون وزارت بهداشت مکلف به برخورد با متخلفان بهداشت عمومی است.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه گردشگری،، شناگاه های طبیعی و پسماندها جامد و مایع را اولویت اصلی مدیریت سلامت و محیط کار در مازندران است، گفت: در برنامه های مدیریت سلامت و محیط کار برنامه های آموزشی توانمند سازی برای بازرسان و جامعه دیده شده است.

ابدی با بیان اینکه در سال جاری باید ۶۰ برنامه و ۳۰۰ فعالیت در حوزه سلامت انجام شود، افزود: در حوزه سلامت کار نیز بالغ بر ۱۰۰ فعالیت در نظر گرفته شده است.

مدیر گروه سلامت محیط کار مرکز بهداشت استان مازندران به راه اندازی سامانه مدیریت جامع بازرسی اشاره کرد و گفت: در سامانه سیب تکالیف متعددی به ویژه در حوزه بهداشت محیط روستایی، خدمات پزشک و بهورز دیده شده است.

وی با بیان اینکه میانگین تامین وسیله نقلیه در کشور به میزان ۷۰ ساعت در ماه برای هر بازرس است، ادامه داد: درحال حاضر این رقم در استان مازندران حدود ۳۰ ساعت است که برنامه ما ارتقای آن به ۸۰ ساعت می باشد.

ابدی ایمنی آب آشامیدنی را اولویت اصلی بهداشت دانست و افزود: آزمایشگاه بیو میکروبی در استان مازندران در همه شهرها به جز سه شهرفعال است که یکی از برنامه های ما راه اندازی این مراکز در مابقی شهر ها است.