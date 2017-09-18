نفوذ، محور سخنرانی حجت الاسلام سعیدی در سومین اجلاس خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شخصیت مدعو برای سومین اجلاس خبرگان رهبری حجت الاسلام علی سعیدی است، گفت: محور سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسدارن، بحث نفوذ است.

وی افزود: در ادامه، شماری از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری درباره سخنان میهمان ویژه اجلاس هر یک به مدت ده دقیقه اظهار نظر خواهند کرد.

آیت الله خاتمی ادامه داد: در نشست امروز هیات رئیسه موضوعاتی که قرار است در اجلاس دو روزه خبرگان مطرح شود بررسی شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: پیشنهادهایی از کمیسیون آئین نامه درباره افزایش شمار اعضای دو کمیسیون سیاسی و پاسداری از ولایت فقیه مجلس خبرگان در چارچوب مصوبه‌ای ارائه شده است که در اجلاس مطرح می‌شود.

وی اصلاح آئین نامه مجلس خبرگان رهبری را از دیگر موضوعاتی دانست که اگر فرصت شود در اجلاس بررسی می‌شود.

آیت الله خاتمی همچنین گفت: در آغاز اجلاس، کمیته تدوین بیانیه پایانی اجلاس خبرگان با عضویت پنج نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا پیش نویس بیانیه را بررسی کنند و پس از تدوین در پایان روز دوم اجلاس خوانده شود.

وی، زیارت مرقد مطهر امام راحل عظیم الشان و تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و دیدار با رهبر معظم انقلاب و بهره مندی از رهنمودهای ایشان را برنامه‌های پایانی اجلاس خبرگان برشمرد.