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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۱۷

گزارش تمرین پرسپولیس؛

کری منشا و خلیل زاده و جلسه برانکو با سرخپوشان

کری منشا و خلیل زاده و جلسه برانکو با سرخپوشان

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پیگیری شد که مهاجم نیجریه این تیم با شجاع خلیل زاده کری خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیس ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد که تمام بازیکنان پرسپولیس در این تمرین حضور داشتند.

* برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس در ابتدای تمرین با شاگردان خود جلسه گذاشت تا برنامه این تیم را برای بازی با سپاهان اصفهان تشریح کند.

* مارکو مربی بدنساز پرسپولیس بازیکنان این تیم را در سه گروه مختلف تمرین داد تا آنها ریکاوری مناسبی پس از بازی با پیکان داشته باشند.

* سیدجلال حسینی کاپیتان سرخپوشان که به دلیل مصدومیت بازی با سپاهان را نیز از دست داد به طور اختصاصی دور زمین می دوید و کارهای بدنسازی را زیر نظر مارکو انجام می داد.

* بازیکنان پس از انجام حرکات کششی و بدنسازی تنیس فوتبالی را در دستور کار قرار دادند که طی آن کری بین گادوین منشا و شجاع خلیل زاده نگاهها را به خود جلب کرده بود.

* تمرین پرسپولیس ساعت ۱۹ به اتمام رسید تا برانکو با دستیاران خود جلسه ای را در اتاق مربیان تشکیل دهد.

* تمرین فردای پرسپولیس ساعت ۱۷ و ۳۰ بدون حضور اهالی رسانه و هواداران پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

کد مطلب 4090929
مهدی مرتضویان

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