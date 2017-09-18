کری منشا و خلیل زاده و جلسه برانکو با سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیس ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد که تمام بازیکنان پرسپولیس در این تمرین حضور داشتند.

* برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس در ابتدای تمرین با شاگردان خود جلسه گذاشت تا برنامه این تیم را برای بازی با سپاهان اصفهان تشریح کند.

* مارکو مربی بدنساز پرسپولیس بازیکنان این تیم را در سه گروه مختلف تمرین داد تا آنها ریکاوری مناسبی پس از بازی با پیکان داشته باشند.

* سیدجلال حسینی کاپیتان سرخپوشان که به دلیل مصدومیت بازی با سپاهان را نیز از دست داد به طور اختصاصی دور زمین می دوید و کارهای بدنسازی را زیر نظر مارکو انجام می داد.

* بازیکنان پس از انجام حرکات کششی و بدنسازی تنیس فوتبالی را در دستور کار قرار دادند که طی آن کری بین گادوین منشا و شجاع خلیل زاده نگاهها را به خود جلب کرده بود.

* تمرین پرسپولیس ساعت ۱۹ به اتمام رسید تا برانکو با دستیاران خود جلسه ای را در اتاق مربیان تشکیل دهد.

* تمرین فردای پرسپولیس ساعت ۱۷ و ۳۰ بدون حضور اهالی رسانه و هواداران پشت درهای بسته برگزار می‌شود.