محمد سهیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهمیت قضاوت در دین اسلام به حدی بود که پیامبر و جانشین‌های وی خود به کار قضاوت می‌پرداختند. در جهان سیستم قضایی جایگاه دارد که رئیس جمهور را عزل می‌کند.

رئیس سابق دادگستری شهرستان جم با بیان اینکه در آمریکا قوه قضائیه جایگاه بزرگی دارد گفت: در ایران جایگاه قوه قضائیه بطور کامل حفظ نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ وقت تحت رابطه تصمیم نگرفتم، بیان داشت: سالی ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود، چرا قانون ضد فساد در مجلس مصوب نمی‌شود؟

ریس سابق دادگستری جم ابراز داشت: در کشور چین با یک میلیارد جمعیت بخاطر قانون ضد فساد جرم بسیار کم است. اگر قانون اجرا شود ۸۰ میلیون جمعیت ایران باید زندانی شود. باید با اشتغال و معیشت جلوی ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی گرفت.

سهیلی بیان داشت: نظارت در مجموعه کاری را از کارهای خود می‌دانم. هیچ‌گونه شکایت از کارکنان دادگستری جم در مدت مدیریت بنده وجود نداشته است. آمدن من به جم بر خلاف میل باطنی خودم بود و با اصرار مدیر کل وقت دادگستری بود.

رئیس دادگستری جم خاطرنشان کرد: دو شعبه حقوقی و دو شعبه کیفری داریم و در زمان ورود من یک قاضی در دادگاه شهرستان بود و امروز چهار قاضی خدمت می کنند.

وی با بیان اینکه ۳۲ هزار و ۳۶۵ پرونده در دادگستری شهرستان جم ورود کرد، گفت: ۳۱ هزار و ۸۷۳ پرونده منجر به صدور حکم شد و رسوب پرونده در چهار سال گذشته ۱.۵ درصد بود.

سهیلی گفت: احترام به ارباب رجوع و احترام به آنها بسیار خوب بود و کارکنان دادگستری شهرستان جم حق طلبی را سرلوحه خود قرار دادند.

رئیس سابق دادگستری جم تاکید کرد: نصب ۴۰ دوربین در دادگستری جم برای نظارت بیشتر بود.

وی اظهار داشت: نقدهای امام جمعه جم بر اساس دلسوزی بود اما پرونده‌های مطرح شده در حوزه اختیارات دادگستری شهرستان جم نبوده است.

امروز در مراسمی از خدمات محمد سهیلی تقدیر و عمار شهنیایی به عنوان رئیس جدید دادگستری جم معرفی شد.