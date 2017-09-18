پرتاب موفقیت آمیز یک موشک پیشرفته از سامانه «اسکندر- اِم» روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در جریان رزمایش نظامی «زاپاد ۲۰۱۷»، سامانه موشکی «اسکندر- اِم» روسیه با موفقیت موشک پیشرفته خود را با حداکثر بُرد بطور آزمایشی پرتاب کرد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اعلام کرد که پرتاب آزمایشی این موشک در منطقه جنوبی «آستراخان» (Astrakhan) روسیه انجام گرفته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «این موشک مسافتی بالغ بر ۴۸۰ کیلومتر را پوشش داد و با موفقیت به هدف موردنظر خود در ناحیه ماقات (Makat) [در کشور قزاقستان] اصابت کرد».

گفتنی است که این آزمایش موشکی در تطابق با مفاد پیمان «آی اِن اف» (INF) [پیمان منع موشکهای هسته ای میان بُرد] انجام شده است؛ پیمانی که پرتاب موشکهای هسته ای و متعارف با بُرد کوتاه و دور بُرد را ممنوع می نماید.

طبق این توافق مهم که در سال ۱۹۸۷ میان مسکو و واشنگتن منعقد شد، تمام موشکها و سکوهای پرتاب آنها با بُردی معادل ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر و ۱۰۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر غیرقانونی هستند.

شایان ذکر است سامانه موشکی «اسکندر- اِم» که نخستین بار در سال ۲۰۱۳ در ارتش روسیه به کار گرفته شد، برای هدف قرار دادن سامانه های موشکی، سکوهای پرتاب موشک، توپخانه های دوربرد، قرارگاههای فرماندهی و همچنین هواپیماها و بالگردها در فاصله چندصد کیلومتری مورد استفاده قرار می گیرد.