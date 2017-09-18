روند برگزاری جشنواره تئاتر در گلستان تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی و امیدهای جوان گلستان که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: تأکید اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان بر تغییر روند برگزاری جشنواره تئاتر بوده و از ۱۰ روز دیگر فراخوان شرکت در جشنواره تئاتر سال آینده اعلام می‌شود.

وی افزود: علت اعلام فراخوان برگزاری جشنواره سال آینده در این فاصله زمانی به این دلیل است که گروه‌های هنری فرصت کافی برای برگزاری چنین جشنواره را داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر آموزش مبتنی بر تولید در آموزشگاه‌ها اظهار کرد: قرار بر این است که مدیریت مالی در راستای سرمایه‌گذاری در تولید را رقم بزنیم و بخش خصوصی را به سمت تولید آثار نمایشی هدایت کنیم.

حجت‌الاسلام فضیلت بابیان اینکه برگزاری جشنواره تئاتر معایب و محاسنی دارد، افزود: اگر این جشنواره برگزار نشود محاسن آن را از دست می‌دهیم و اگر آن را برگزار می‌کنیم باید تلاش کنیم با کمترین معایب باشد.

وی بزرگ‌ترین عیب جشنواره را جشنواره زدگی عنوان کرد و گفت: نباید در جشنواره‌ها از کیفیت فاصله بگیریم و به سمت کمیت حرکت کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: جشنواره‌ها باید به‌سوی تولید آثار قدم بردارند و هزینه‌های جشنواره در این راه صرف شود.