اختصاص نخستین اعتبار«اشتغال فراگیر» در نیمه سال

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اشتغال فراگیر به عنوان بسته اشتغالی دولت تیرماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و در آن اعتبارات و تکالیف دولت برای اشتغالزایی تعیین شد.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سالانه برای ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند که برای این میزان اشتغالزایی، در بسته اشتغال فراگیر ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات بانکی پیش بینی شده است.

در همین حال بانک مرکزی مردادماه امسال مصوبه تسهیلات ۲۰ هزار میلیاردی نظام بانکی را برای اجرای طرح اشتغال فراگیر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد اما بخشی از اعتبارات ۵۰۰ میلیارد تومانی اجرای این طرح از محل اعتبارات بودجه به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان شنبه هفته جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت کار تخصیص پیدا کرد.

در حالی در آستانه ورود به نیمه دوم سال اعتبارات اجرای برنامه اشتغالی دولت تامین شده است که دولت باید در سال جاری برای حدود ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند و با توجه به گذشت نیمی از سال تحقق این هدف کمی تامل برانگیز است.

فارغ از بسته اشتغال فراگیر، طبق اظهارات وزیر کار، سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر در جریان اصلی اقتصاد کشور وارد بازار کار می‌شوند و آنچه که وظیفه اصلی وزارت کار به عنوان متولی امر و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال است، سیاستگذاری برای ایجاد حدود ۵۷۰ هزار اشتغال در سال است.

جدول توزیع منابع برنامه اشتغال فراگیر

ردیف فعالیت‌های مرتبط با اشتغالزایی دستگاه‌های مسئول فرصت شغلی اعتبارات(میلیارد ریال) تسهیلات بانکی(میلیارد ریال) تسهیلات صندوق توسعه ملی(درصورت تامین منابع وتصویب مجلس) ۱ رسته‌ها و فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با رسته‌ها و فعالیت‌ها ۶۵۱۹۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۲ فعالیت‌های مرتبط با مداخلات سیاستی(طرح‌های اشتغالزا و ظرفیت ساز و ...) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه ۲۲۸۰۰۰ ۳۰۰۰ --- --- ۳ کسب و کار و اشتغالزایی حمایتی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹۱۸۰۰ --- --- ۲۰۰۰ ۴ جمع کل ۹۷۱۷۰۰ ۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰

بر اساس این گزارش، دولت در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر، اشتغالزایی برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر را در سال جاری هدف‌گذاری کرده که قرار است ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ شغل از محل فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی، ۲۲۸ هزار شغل از طریق فعالیت‌های مرتبط با مداخلات سیاستی از جمله طرح‌های اشتغالزا و ظرفیت ساز و همچنین ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل در حوزه نهادهای حمایتی ایجاد شود.