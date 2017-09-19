ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران/محدودیت های تردد از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه‌های قزوین-کرج و کرج-تهران حدفاصل ساسانی تا گرمدره و محور شهریار-تهران به صورت سنگین، گزارش شده است.

وی افزود: از ابتدای آزادراه ساوه-تهران و محور قائم‌شهر-ساری نیز ترافیک نیمه سنگین است و تردد خودرو ها به دلیل حجم بالای وسایل نقلیه به کندی انجام می شود.

رحمانی با اعلام اینکه در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان جریان دارد، گفت: از فردا شاهد بالاترین حجم تردد در ورودی کلانشهر ها و شهرهای زیادتی و سیاحتی و محورهای شمالی کشور هستیم از این رو پلیس راهور برای تسهیل در تردد مسافران به صورت مقطعی محدودیت های تردد را اعمال می کند.

وی همچنین به رانندگان توصیه کرد از سرعت و سبقت غیر مجاز و عبور از شانه خاکی جاده پرهیز کنند.