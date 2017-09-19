به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز که صبح سه‌شنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، بابیان اینکه در روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه ماهی پر خیروبرکت قرار داریم، اظهار کرد: امید است بتوانیم از ساعات و لحظات باقی‌مانده نهایت بهره را ببریم.

وی با اشاره به اینکه در جلسه تکریم استاندار سابق البرز قرار داریم، وی طی سنوات اخیر خدمات فراوانی را به استان ارائه کرده است، افزود: جزا و پاداش دست پروردگار است که به نیات و اعمال افراد آگاه است.

نماینده ولی‌فقیه در استاندار البرز ضمن قدردانی از استاندار البرز به‌موجب تمام اقدامات انجام‌گرفته مبنی بر برگزاری انتخابات و آغاز پروژه‌های عمرانی بزرگ، تصریح کرد: وظیفه بنده تذکر است، لذا درصدد بیان این نقطه نظرات به استاندار جدید خواهم بود.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه عمر با سرعت سپری می‌شود لذا باید فرصت‌های در اختیار قرار داده‌شده نهایت استفاده را ببریم، ادامه داد: درنهایت عملکرد و نحوه برخورد با دیگران به یادگار می‌ماند.

وی بیان کرد: نباید نحوه عملکرد مسئولان اعتماد عمومی جامعه و مردم را از بین ببرد، نباید طوری عمل کرد که بذر ناامیدی در جامعه کاشته و امید در جامعه از بین برود.

امام‌جمعه کرج در ادامه با تأکید بر اینکه باید نحوه عملکرد به گونه باشد که تنها حرف مسئولان مورداطمینان مردم واقع شود، یادآور شد: به‌کارگیری استعدادهای داخلی و بومی استان برای رفع مشکلات و معضلات این منطقه الزامی است زیرا این استان از پتانسیل‌های بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه افراد به کار گرفته باید باایمان، تقوا، خدوم، انقلابی و دارای روحیه جهادی باشند، افزود: این افراد باید امین؛ متعهد و متدین باشند، کسانی که نظام را قبول نداشته و خطوط قرمز را رعایت نمی‌کنند را نمی‌توان بر کرسی مسئولیت و کار نشاند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز اظهار کرد: آیات و روایات مختلفی در رابطه با به‌کارگیری افراد توسط ائمه اطهار(ع) مطرح‌شده است، اگر کسی در نظام اسلامی در مسئولیتی مشغول به کار است اما آرمان های نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام راحل (ره) تبیین کرده قبول نداشته باشد، اِشغال پست برای آن فرد حرام است.

وی رسیدگی به ضعفا، فقرا و توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی مقاومتی را ضروری دانست و اظهار کرد: کار در استان بسیار است، اموری که جنبه زیرساختی دارد بایستی موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

امام‌جمعه مسئله علم و فناوری در استان البرز را کم‌نظیر و به‌عنوان نقطه‌ای مثبت مطرح کرد و ادامه داد: این استان در بخش کشاورزی و دام‌پروری نیز از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است از طرفی توجه به مسئله آب در البرز جدی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بیان کرد: مردم سرمایه‌های اجتماعی هستند که باوجود تمام مشکلات از دولت حمایت می‌کنند، نباید به‌گونه‌ای عمل کرد که جامعه گمان کنند نظام ناکارآمد است.

وی پرهیز از کارهای غیرضروری و تنش‌زا را الزامی مطرح کرد؛ یادآور شد: در البرز هر حرکتی که با اسلام و نظام زاویه داشته باشد با سد محکمی به نام نماینده ولی‌فقیه مواجه خواهد شد.