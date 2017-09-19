«اندیشه نامه» به کیوسک مطبوعات آمد

به گزارش خبرنگار مهر، اندیشه نامه، ماموریت خود را گفتگوی اندیشه‌ها و نظرات مختلف، تبیین گفتمان دینی و انقلابی، ترویج اندیشه اسلامی و همچنین بستری جهت معرفی چهره‌های انقلابی جوان تعریف کرده است.

شماره اول این ماهنامه در ۱۵۶ صفحه و با سرفصل های خبرنامه، پرونده آسیب شناسی تکثرنهادهای متولی در حوزه علوم انسانی، تاملی برجامعه بدون طبقه و مواجهه با چالش سرمایه داری، جهان اسلام و بررسی سرنوشت سلفی های تکفیری بعد از شکست های اخیر داعش، در جستجوی زبان هنر انقلاب اسلامی، ارج نامه ای به پاس بیش از نیم قرن قرآن پژوهی سید محمدباقر حجتی و پرونده ای درباره مهمترین آثار اندیشه سیاسی شیعه به پیشخوان مطبوعات کشور آمد.

در این شماره، یادداشت اختصاصی محمدرضا حکیمی و آثاری از سید جمال‌الدین دین پرور، حسن سبحانی، حسین باهر، عباس سلیمی نمین، میثم موسایی، ابراهیم رزاقی، محمدحسین جمشیدی، مسعود آذربایجانی، علی انتظاری، محمد آقابیگی، غلامرضا جمشیدیها، سید هادی موسوی افقهی، قدیر نصری، یحیی فوزی، مهدی جمشیدی، مظفر نامدار، هوشنگ جاوید، ناصر هاشم‌زاده، وجیهه سامانی در موضوعات یاد شده به رشته تحریر درآمده است.

موسسه فرهنگی قدس، نهاد مطبوعاتی آستان قدس رضوی است که با انتشار روزنامه سراسری قدس، ماهنامه زائر، پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین فارسی و عربی از سال ۱۳۶۶ تاکنون به فعالیت مشغول است و اندیشه نامه، محصول جدید رسانه ای این موسسه با رویکرد اندیشه و مخاطب نخبگانی است.