صادرات ۲۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی از پایانه عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ سیدپیروز موسوی در نشست با مدیران و کارکنان پایانه میعانات گازی عسلویه گفت: در مسیر اجرای برنامه‎های راهبردی و تلاش‎های دیپلماسی وزارت نفت و با همفکری و تلاش کارکنان سختکوش این شرکت، مقدار میعانات گازی ارسالی از لنگرگاه و میترینگ پایانه صادرات میعانات گازی عسلویه پارسال بسیار قابل توجه بود.

وی مهمترین دلیل افزایش مقادیر ارسالی میعانات گازی را در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، بهبود شرایط بازاریابی و فروش میعانات گازی در دوره پسابرجام عنوان کرد و گفت: پارسال هزار و ۲۴۷ فروند کشتی در این پایانه پهلودهی شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳ درصد رشد داشته است. در زمینه نوسازی تاسیسات هم کارهای اجرایی و فعالیت‎های خوبی در شرکت پایانه‎های نفتی ایران ثبت شده است.

به گفته وی، مجموعه پهلوگاه‎های اسکله شرقی پایانه نفتی خارک نوسازی شده که این خود سبب افزایش ظرفیت صادرات نفت خام کشور شده است. در همین زمینه تمامی مخازن ذخیره سازی و زیرساخت‎های سوآپ نفت خام هم در پایانه نفتی شمال نوسازی و بهسازی شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‎های نفتی ایران با اشاره به دستاوردها و فعالیت‎های مهم این شرکت در حوزه تعمیرات اساسی و ساخت داخل گفت: شیرهای تخلیه موجود روی بدنه مخازن ذخیره‎سازی احیا شده است؛ این درحالی است که شستشو و رسوب‎زدایی مخازن به روش COW انجام شده؛ از سوی دیگر مهمترین عملیات پیچیده برای تضمین سلامت صادرات نفت خام کشور با اجرای پروژه توپکرانی هوشمند خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت خام حدفاصل بندرگناوه به جزیره خارک هم با موفقیت انجام شد.

موسوی اظهار کرد: شرکت پایانه‎های نفتی ایران از انجام عملیات حساس آزمایش‎های تعیین حجم پایه پروورهای پایانه نفتی خارک با هدف اطمینان از صحت عملکرد اندازه‎گیرهای نفت خام صادراتی نیز غافل نبوده و این مهم را با حضور کارشناسان و متخصصان سازمان‎های بین المللی انجام داده است؛ به گونه ای که می توان هم اکنون پایانه نفتی خارک را از دقیق‎ترین پایانه‎های نفتی جهان در زمینه اندازه‎گیری نفت خام و فرآورده‎های نفتی دانست.