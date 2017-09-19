صادرات ۲۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی از پایانه عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ سیدپیروز موسوی در نشست با مدیران و کارکنان پایانه میعانات گازی عسلویه گفت: در مسیر اجرای برنامههای راهبردی و تلاشهای دیپلماسی وزارت نفت و با همفکری و تلاش کارکنان سختکوش این شرکت، مقدار میعانات گازی ارسالی از لنگرگاه و میترینگ پایانه صادرات میعانات گازی عسلویه پارسال بسیار قابل توجه بود.
وی مهمترین دلیل افزایش مقادیر ارسالی میعانات گازی را در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، بهبود شرایط بازاریابی و فروش میعانات گازی در دوره پسابرجام عنوان کرد و گفت: پارسال هزار و ۲۴۷ فروند کشتی در این پایانه پهلودهی شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳ درصد رشد داشته است. در زمینه نوسازی تاسیسات هم کارهای اجرایی و فعالیتهای خوبی در شرکت پایانههای نفتی ایران ثبت شده است.
به گفته وی، مجموعه پهلوگاههای اسکله شرقی پایانه نفتی خارک نوسازی شده که این خود سبب افزایش ظرفیت صادرات نفت خام کشور شده است. در همین زمینه تمامی مخازن ذخیره سازی و زیرساختهای سوآپ نفت خام هم در پایانه نفتی شمال نوسازی و بهسازی شده است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با اشاره به دستاوردها و فعالیتهای مهم این شرکت در حوزه تعمیرات اساسی و ساخت داخل گفت: شیرهای تخلیه موجود روی بدنه مخازن ذخیرهسازی احیا شده است؛ این درحالی است که شستشو و رسوبزدایی مخازن به روش COW انجام شده؛ از سوی دیگر مهمترین عملیات پیچیده برای تضمین سلامت صادرات نفت خام کشور با اجرای پروژه توپکرانی هوشمند خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت خام حدفاصل بندرگناوه به جزیره خارک هم با موفقیت انجام شد.
موسوی اظهار کرد: شرکت پایانههای نفتی ایران از انجام عملیات حساس آزمایشهای تعیین حجم پایه پروورهای پایانه نفتی خارک با هدف اطمینان از صحت عملکرد اندازهگیرهای نفت خام صادراتی نیز غافل نبوده و این مهم را با حضور کارشناسان و متخصصان سازمانهای بین المللی انجام داده است؛ به گونه ای که می توان هم اکنون پایانه نفتی خارک را از دقیقترین پایانههای نفتی جهان در زمینه اندازهگیری نفت خام و فرآوردههای نفتی دانست.
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