حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان نافذ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن سعیدی نماینده مردم استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری امروز در سومین اجلاسیه دوره پنجم با تاکید بر نقش و جایگاه ولایت فقیه، حفظ و پاسداری از ولایت فقیه را از شئون اصلی مجلس خبرگان دانست و اظهار کرد: حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان و حتی مجتهدین نافذ است و نباید رایی برخلاف آن ابراز شود.

وی افزود: لذا در آستانه ماه محرم تاکید می کنیم همان گونه که مقام معظم رهبری قمه زنی را به دلیل تبعات آن و سوء استفاده های دشمن حرام اعلام فرمودند، بر همه واجب است از حکم ایشان تبعیت کنند تا دیگر شاهد این مسئله نباشیم.

نماینده مردم استان ایلام در ادامه مسئله حکومت در اسلام و جایگاه ولی فقیه در نظام اسلامی را به صورت مبسوط تشریح کرد.