به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران در اطلاعیه ای با اشاره به وقوع قتل در ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه ۱۷ فروردین ماه سال ۹۶ که در پی آن راننده و سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری سمند سفید رنگ ( شامل دو مرد و دو زن ) که در مسیر جاده فرح آباد به ساری روبروی روستای حمید آباد با شخصی درگیر و وی را به قتل می رسانند از شهروندان و هم استانی های عزیز خواست پلیس را در شناسایی عوامل درگیری و قتل یاری رسانند.

در این اطلاعیه آمده است، در اجرای دستور مقام محترم قضایی به شماره ۹۶۰۰۶۸/اب مورخ ۹۶/۶/۱۹ از هم استانی های عزیز مازندرانی خواسته شده است، چنانچه اطلاعاتی از خودرو، راننده و سرنشینان آن دارند، مراتب را در اسرع وقت با شماره تماس ۰۱۱۲۱۸۳۶۲۰ و ۰۱۱۲۱۸۳۵۷۹ به اطلاع پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران رسانند.