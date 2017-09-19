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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

حزب راستگرای آلمان مواضع ضد اسلامی جدیدی را خواستار شد

حزب راستگرای آلمان مواضع ضد اسلامی جدیدی را خواستار شد

حزب راست گرای «آلترناتیو برای آلمان» در مواضعی ضد اسلامی خواستار ممنوعیت پوشش حجاب و نقاب و ممنوعیت پخش اذان در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شش روز پیش از انتخابات پارلمانی در آلمان، «الکساندر گائولند» رئیس حزب راست گرای «آلترناتیو برای آلمان» مدعی شد که گسترش اسلام چالش مستقیم برای صلح داخلی در آلمان به شمار می آید و درحال حاضر تغییرات نگران کننده ای در آلمان رخ می دهد.
 
گائولند افزود: افزایش اسلامی شدن آلمان با اصول این کشور به عنوان یک کشور آزاد که از حاکمیت قانون برخوردار است، متناقض است.
 
وی ادامه داد: حزب آلترناتیو برای آلمان پیشنهاد مجموعه تغییرات از جمله ممنوعیت نقاب، ممنوعیت پوشش حجاب برای کارمندان دولتی، ممنوعیت ساخت مناره و ممنوعیت پخش اذان را ارائه داده است.
 
حزب آلترناتیو برای آلمان روز گذشته (دوشنبه ۲۷ شهریور) در یادداشتی با ادعای اینکه دین اسلام یک چالش سیاسی است نه یک مذهب، خواستار لغو کرسی های تدریس علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان شد.
 
این حزب در سال ۲۰۱۳ میلادی تاسیس شده است و تلاش می کند تا در پارلمان آلمان که قرار است انتخابات آن در ۲۴ سپتامبر(یکشنبه دوم مهر) برگزار  گردد، وارد شود.
 
این حزب در آغاز تاسیس از اتحادیه اروپا انتقاد می کرد و سپس انتقاد خود را بر اسلام و مهاجران متمرکز کرد.
 
حزب آلترناتیو برای آلمان به طور علنی مخالفت کامل خود را نسبت به سیاست های «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان درباره پناهندگان که به ورود دهها هزار مهاجر به این کشور از سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون منجر شده است، اعلام کرده است.

کد مطلب 4091631
سارا فرجی

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