توضیحات معاون وزیر علوم درباره اقدام به خودکشی یک دانشجو

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل اقدام به خودکشی یکی از دانشجویان از ساختمان سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجوی مذکور، دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران بود که مدت تحصیل وی در دوره کارشناسی ۱۰ سال به طول انجامیده بود.

وی ادامه داد: این دانشجو بخشی از دوره تحصیلی خود را به دلیل همین مشکلات روحی که داشت به دانشگاه دیگر انتقال داده و سرانجام سال گذشته در همان دانشگاه درس وی تمام شده بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: البته این دانشجو طی مدت تحصیل تحت نظارت مرکز مشاوره دانشگاه قرار داشت و چون تحصیل وی بعد از ۱۰ سال به اتمام رسیده بود، بحث نظام وظیفه و معافیت تحصیلی برای شروع کار شناسی ارشد وجود داشت.

وی یادآورشد : دانشجوی مذکور در دوره کارشناسی ارشد قبول شده و به سازمان مراجعه کرده بود، با پیگیری سازمان و با توجه به شرایط خاصی که داشت، توانستیم از نظام وظیفه برای وی مهلت بگیریم تا در طول نیم سال تحصیلی آینده با توجه به شرایطی که دارد بتواند، معافیت دایم خود را دریافت کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: ولی به دلیل مشکلاتی روحی که این دانشجو با آن مواجه است و هر تاخیری در کار وی باعث می شود که به این نتیجه برسد از این قبیل کارها انجام دهد، دوباره اقدام به این کارکرد.

وی افزود: البته ما خود نیز تعجب کردیم چون کار وی پیگیری شده بود، البته انتظار این مدل کارها نیز از وی وجود داشت چون اقدام مشابه این کار را در دانشگاه تهران نیز داشت.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: روز بعد از اقدام به خودکشی به سازمان مراجعه کرد و با نماینده سازمان امور دانشجویان به دانشگاهی که قبول شده بود مراجعه کرده و برای کارشناسی ارشد ثبت نام کرد، تا درطول نیمسال تحصیلی بحث معافیت وی حل شود.

وی افزود: البته این دانشجو زیر نظر کارشناس مشاوره قرار گرفت و امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم.

به گزارش مهر، اوایل هفته جاری این دانشجو قصد داشت از پشت بام ساختمان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، خود را به پایین پرتاب کرده و خودکشی کند.