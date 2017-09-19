به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام تسلیت آیت‌الله آملی لاریجانی به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم مجاهد حضرت آیت الله آقای حاج شیخ علی اصغر معصومی‌ شاهرودی موجب تأسف اینجانب گردید.

ارتحال این عالم وارسته که از یاوران و شاگردان حضرت امام راحل (ره) و نماینده دوره های متعدد مجلس خبرگان رهبری بودند را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بیت محترم، شاگردان و مردم مومن استان خراسان رضوی تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی»