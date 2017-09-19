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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت‌الله معصومی‌ شاهرودی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت‌الله معصومی‌ شاهرودی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ علی‌اصغر معصومی‌ شاهرودی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام تسلیت آیت‌الله آملی لاریجانی به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم مجاهد حضرت آیت الله آقای حاج شیخ علی اصغر معصومی‌ شاهرودی موجب تأسف اینجانب گردید.

ارتحال این عالم وارسته که از یاوران و شاگردان حضرت امام راحل (ره) و نماینده دوره های متعدد مجلس خبرگان رهبری بودند را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بیت محترم، شاگردان و مردم مومن استان خراسان رضوی تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی»

کد مطلب 4091864

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