به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام تسلیت آیتالله آملی لاریجانی به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت عالم مجاهد حضرت آیت الله آقای حاج شیخ علی اصغر معصومی شاهرودی موجب تأسف اینجانب گردید.
ارتحال این عالم وارسته که از یاوران و شاگردان حضرت امام راحل (ره) و نماینده دوره های متعدد مجلس خبرگان رهبری بودند را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بیت محترم، شاگردان و مردم مومن استان خراسان رضوی تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
صادق آملی لاریجانی»
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