از انتصاب دو شهردار زن تا رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی طی حکمی سمیه حاجوی را که پیش از این شهردار ناحیه یک منطقه ۴بود، به عنوان شهردار منطقه ۷منصوب کرد.

شهردار پایتخت همچنین سهیلا صادق زاده را به عنوان شهردار منطقه۱۰ منصوب کرد.

وی پیش از این مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران بود.

این گزارش حاکی است مصطفی سلیمی با حکم نجفی به عنوان شهردار منطقه۳منصوب شد. وی پیش از این شهردار مناطق ۶، ۲۱ و ۱۸ بود.

براساس حکم شهردار پایتخت محمدجواد شیرازی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران و دکتر حسین غریبی مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی و نوسازی نظام مدیریتی شهری شد.