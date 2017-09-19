  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

احکام جدید شهردار تهران؛

از انتصاب دو شهردار زن تا رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران

از انتصاب دو شهردار زن تا رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران

شهردار پایتخت طی احکام جداگانه ای شهرداران ۳منطقه، رییس سازمان بازرسی و مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی و نوسازی نظام مدیریتی شهری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی طی حکمی  سمیه حاجوی را که پیش از این شهردار ناحیه یک منطقه ۴بود، به عنوان شهردار منطقه ۷منصوب کرد.

شهردار پایتخت همچنین  سهیلا صادق زاده را به عنوان شهردار منطقه۱۰ منصوب کرد.

وی پیش از این مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران بود.

این گزارش حاکی است  مصطفی سلیمی با حکم نجفی به عنوان شهردار منطقه۳منصوب شد. وی پیش از این شهردار مناطق ۶، ۲۱ و ۱۸ بود.

براساس حکم شهردار پایتخت محمدجواد شیرازی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران و دکتر حسین غریبی مشاور شهردار در امور برنامه ریزی راهبردی و نوسازی نظام مدیریتی شهری شد.

کد مطلب 4091889
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها