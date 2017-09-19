۲نمایش خراسان شمالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه با برگزاری آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی برگزیدگان این جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی متشکل از حسین طوسی معتمد، میلاد اکبرنژاد و مهران امام بخش، دو نمایش از این جشنواره را بدون اولویت به دبیرخانه جشنواره بین المللی فجر معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، نمایش پایان را من تعیین می کنم به کارگردانی امیرحسین روحانی از بجنورد و نمایش هفت سین سال ۶۳ به کارگردانی محمد یحیی آبادی از اسفراین به جشنواره بین المللی فجر معرفی شدند.

دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه جاری با حضور هشت گروه نمایشی در مجموعه تئاتر شهر بجنورد برگزار شد.