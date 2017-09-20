صعود تیم پینگ پنگ نونهالان قم به مرحله حذفی قهرمانی کشور

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی نونهالان پسر کشور در حالی در شهر سقز در استان کردستان در حال برگزاری است که تیم تنیس روی میز استان قم در مسابقات بخش تیمی به مرحله یک هشتم نهایی رسیده است.

وی افزود: این موفقیت در ادامه کامیابی‌های تنیس روی میز قم در بخش پایه به دست آمده به طوری که پسران پینگ پنگ باز قم در سقز توانستند با پیروزی بر هر ۳ حریف خود به عنوان تیم اول گروه هشتم این پیکارها به مرحله حذفی صعود کنند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: تیم تنیس روی میز نونهالان پسر استان قم با تیم‌های خراسان رضوی، توابع تهران و آذربایجان شرقی در مرحله گروهی دیدار کرد که نتیجه هر سه دیدار کسب پیروزی برای قم بود.

عموییان بیان داشت: تیم تنیس روی میز پسران نونهال قم تیم برابر خراسان رضوی با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید، توابع تهران را نیز با نتیجه مشابه ۳ بر ۲ از پیش رو برداشت و در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی ۳ بر یک از سد آذربایجان شرقی عبور کرد.

وی عنوان کرد: بدین ترتیب پسران پینگ پنگ باز قم با اقتدار به عنوان تیم اول گروه هشتم، راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند در حالی که سید علی سجادیان، ایمان میرزایی، علیرضا رضایی فرد، محمد جواد جباری و علی باقرزادگان نفراتی هستند که در ترکیب تیم قم در این رقابت‌ها حضور دارند و حمید قائمی به عنوان مربی در کنار این تیم حضور دارد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: تیم تنیس روی میز نونهالان دختر قم نیز چندی پیش در مسابقات قهرمانی کشور در ساری به میدان رفت که در بخش تیمی به توفیقی دست نیافت و در بخش انفرادی یکی از ۵ پینگ پنگ باز قم به مرحله حذفی رسید.