کثرت تکایا و هیئت ها نباید بین مردم فاصله بیاندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبح و گفت و گو رادیو گفت و گو با موضوع شعائر حسینی و در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام زهیر مبرهن از کارشناسان مذهبی به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام زهیر مبرهن با بیان اینکه از وقوع حادثه کربلا و عاشورای حسینی ۱۳۷۸ سال می گذرد، گفت: با این وجود شاهد هستیم در تمام این مدت وقتی پای محرم امام حسین (ع) به میان می آید و حتی مجالس ذکر مصائب اهل بیت (ع) و مصائب آنها خصوصا برای امام حسین (ع) پیش می آید، مردم مشتاق تر برای تعظیم شعائر حسینی رفتار می کنند و می خواهند عرض ارادت خودشان را به محضر اباعبدالحسین (ع) عمیق تر کنند.

وی افزود: همه مراسماتی که در محرم و در طول سال برگزار می شود، نشان دهنده اشتیاق مردم است. سوگواری برای امام حسین (ع) هیچ وقت رنگ تکراری و کهنگی و فرسودگی به خودش نگرفته است و این یعنی ما کربلا را از خودمان می دانیم و می خواهیم با امام حسین (ع) زندگی کنیم.

وی در عین حال تصریح کرد: البته اگر بخواهیم در حرم حسینی باشیم و راه حضرت را ادامه دهیم، باید بپذیریم کربلا یک فرهنگ و یک تفکر است و شعور خودش را می طلبد، بنابراین مجالس عزاداری اهل بیت (ع) و خصوصا حضرت سیدالشهدا (ع) باید ما را به فهم حسینی، اخلاق حسینی و به فلسفه قیام امام حسین (ع) برساند و اگر در حواشی گرفتار شویم و فقط به ظاهری از عرض ارادات بسنده کنیم و نتوانیم پیام امام حسین(ع) را درک کنیم و آن را در زندگی پیاده کنیم، رسالت مجلس عزاداری امام حسین(ع) را به درستی نشناختیم و اگر به این شکل رفتارکنیم باید قصور خود را نسبت به امام حسین (ع) بپذیریم.

این کارشناس مذهبی به کثرت تکایا و هیئت ها اشاره کرد و عنوان داشت: البته اگر بخواهیم به خاطر کثرت هیئت ها و تکایا از یکدیگر فاصله بگیریم، مسیر را اشتباه رفته ایم و این می تواند دلیلی باشد که ما داریم از شعائر حسینی فاصله می گیریم.

وی بیان داشت: حضور در مجلس عزاداری، نشستن در مجلس، سینه زدن، زنجیر زنی و جفت کردن کفش برای مراسم عزاداری و کسی که غذا را طبخ می کند، کسی که چای را درست می کند، کسانی که پول می دهند و همچنین کسانی که ذاکری و سخنرانی می کنند، همه این افراد عرض ارادت دارند و این کرامت و شرافت است و قطعا جایی برای خودخواهی نمی ماند.