نقد و پیشنهاد خبرنگاران سرمایه است/لزوم حمایت از اصحاب قلم و تفکر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب لرستان در سخنانی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب از رخدادهای مهم فرهنگی در استان به شمار می آید اظهار داشت: نمایشگاه کتاب فرصت بسیار مناسبی برای تبادل فرهنگی، آشنایی با اندیشه های نو و کتاب های جدید است.

توجه به حوزه کتاب در راس همه برنامه ها قرار گیرد

وی با تاکید بر اینکه کتاب محصول تفکر و اندیشه است عنوان کرد: کتاب تجربه بشریت بوده و رشد و تعالی نیز در سایه کتاب بود چرا که کتاب برخواسته از فکر و خرد است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه فکر و خرد موجب رشد و شکوفایی استعداد ها است گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب به توسعه فرهنگی جامعه کمک می کند و اگر ما توسعه و پیشرفت همه جانبه را طلب می کنیم در سایه توسعه فرهنگی محقق خواهد شد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه زیربنای توسعه و پیشرفت توسعه فرهنگی است تصریح کرد: کتاب نقش مهمی در توسعه فرهنگی دارد و در دین اسلام نیز همواره به ارزش و اهمیت کتاب تاکید شده به طوری که در قرآن بالای ۲۰۰ مرتب به کلمه کتاب اشاره شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش و قداست کتاب برکسی پوشیده نیست و باید مطالعه کتاب، ترویج و تولید کتاب، حمایت از کتاب در راس همه برنامه ها قرار گیرد گفت: مقام معظم رهبری نیز همواره بر ضرورت توجه به حوزه کتاب و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید دارند.

ضرورت حمایت از اصحاب قلم، اندیشه و فکر

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مطالعه کتاب باید در جامعه ترویج داده شود و یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه برگزاری نمایشگاههای کتاب است افزود: هیچ چیزی جایگزین کتاب نمی شود و هیچ رسانه های همانند کتاب نیست چرا که کتاب محصول ماندگار است.

وی با تاکید بر اینکه کتاب سند فکر و اندیشه دانشمندان است تصریح کرد: قضاوت در رابطه با فرهنگ و تمدن هر کشوری را می توان از طریق کتاب های آن کشور انجام داد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه یکی از محصولات فرهنگی که نقش اساسی در توسعه فرهنگی جامعه دارد کتاب است گفت: سفارش همیشگی مقام معظم رهبری مطالعه کتاب است.

آیت الله میرعماد با تاکید بر ضرورت حمایت از اصحاب قلم، اندیشه و فکر گفت: باید اصحاب قلم، کتاب و تولید کنندگان کتاب مجال ارائه تفکر و اندیشه خود را در جامعه پیدا کنند ادامه داد: پیشرفت اقتصادی در سایه راهکار جدید و همچنین فکر و اندیشه است.

نقد و پیشنهاد خبرنگاران سرمایه است

وی با اشاره به رشد کمی نشریات و مطبوعات لرستان طی سال گذشته بیان داشت: امروز شاهد وجود ۶۰ نشریه مجوز دار در استان هستیم و باید از فکر و اندیشه نیروهای جوان در این حوزه استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نقد و ارائه راهکار و پیشنهاد خبرنگاران ارزشمند بوده و سرمایه است ادامه داد: در این راستا همواره با رسانه های استان ارتباط صمیمی دارم به طوری که روزانه اخبار و مطالب خبرگزاری ها، مطبوعات و ... را رسد می کنم.