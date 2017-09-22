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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۳:۴۳

تیلرسون: سلاح هسته ای برای کره شمالی امنیت نمی آورد

تیلرسون: سلاح هسته ای برای کره شمالی امنیت نمی آورد

وزیر خارجه آمریکا می گوید سلاح اتمی کره شمالی را بیش از پیش به انزوا خواهد کشاند و حالا وقت آن است که چین برای اعمال فشار بر پیونگ یانگ با بقیه همصدا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه مدعی شد: کره شمالی ممکن است بقای خود را در توسل به تسلیحات اتمی ببیند اما در واقع، این گونه تسلیحات به انزوا، ناامیدی و محرومیت هرچه بیشتر پیونگ یانگ منجر می شود.

وی ادامه داد: اگر پکن واقعا به دنبال خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره است و می خواهد مانع وقوع درگیری در این منطقه حساس شود که درست در مرزهای چین واقع شده است، حالا وقت آن است که با بقیه ما همکاری کرده و قبل از آنکه دیر شود، فشاری را بر کره شمالی اعمال کند که به تغییر محاسبات راهبردی این کشور منجر شود.  

کد مطلب 4094080
مریم خرمایی

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