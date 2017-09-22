تیلرسون: سلاح هسته ای برای کره شمالی امنیت نمی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه مدعی شد: کره شمالی ممکن است بقای خود را در توسل به تسلیحات اتمی ببیند اما در واقع، این گونه تسلیحات به انزوا، ناامیدی و محرومیت هرچه بیشتر پیونگ یانگ منجر می شود.

وی ادامه داد: اگر پکن واقعا به دنبال خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره است و می خواهد مانع وقوع درگیری در این منطقه حساس شود که درست در مرزهای چین واقع شده است، حالا وقت آن است که با بقیه ما همکاری کرده و قبل از آنکه دیر شود، فشاری را بر کره شمالی اعمال کند که به تغییر محاسبات راهبردی این کشور منجر شود.