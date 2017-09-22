توافق غنی و ترامپ برای توسعه معادن افغانستان توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید با انتشار بیانیه ای از توافق روسای جمهور دو کشور افغانستان و آمریکا در جهت کمک شرکت های آمریکایی به توسعه معادن مواد معدنی کمیاب در افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرد: آنها (ترامپ و اشرف غنی) توافق کردند که چنین ابتکار عملی به شرکت های آمریکایی اجازه خواهد داد تا به توسعه مواد اولیه ضروری که برای حفظ امنیت افغانستان ضروری بوده و به رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد و همچنین زمینه ساز ایجاد شغل در هر دو کشور خواهد بود بپردازند. بنابراین برخی از هزینه های آمریکا جهت کمک به افغانستان از طریق خود این کشور (آمریکا) تامین خواهد شد.

همچنین بر اساس این بیانیه دو کشور به اجرای کامل استراتژی ترامپ در جنوب آسیا و آنچه مبارزه برای شکست تروریسم خوانده شده متعهد شده اند.