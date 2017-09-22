۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

آیت‌الله رشاد:

شهید حججی سند حقانیت آرمان‌های امام خمینی(ره) است

آیت الله رشاد در  یادواره ادبی «چله کوچ چلچله» ویژه گرامیداشت اربعین سردار بی سر شهید محسن حججی گفت: شهادت محسن حججی سند حقانیت آرمان‌های امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی و مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  یادواره ادبی «چله کوچ چلچله» ویژه گرامیداشت اربعین سردار بی سر شهید محسن حججی و آیین استقبال از هلال محرم، به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیریت حوزه‌ علمیه استان تهران صدا وسیما و مجمع تقریب مذاهب اسلامی، عصر امروز پنجشنبه مورخ ۳۰ شهریورماه جاری در محل موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) تهران برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله علی اکبر رشاد رییس شورای حوزه‌های علمیه تهران و موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‌الله محسن اراکی دبیر کل مجمع تقریب بین مذاهب، حجت الاسلام و المسلمین رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه تهران، علما، طلاب و روحانیون تهرانی، تنی چند از ایمه جماعات اهل سنت استان کردستان و خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ذاکرین اهل بیت(علیهم السلام) در سوگ عزای سیدالشهدا(ع) به شعرخوانی و مرثیه سرایی پرداختند.

آیت‌الله علی اکبر رشاد به عنوان اولین سخنران این مراسم با اشاره به تقارن اربعین این شهید با هلال خونین ماه محرم،‌ اظهار داشت: این تقارن شاید یادآور همان پیوند معنوی باشد که بین این شهید و حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) برقرار است.

وی ادامه داد: شهید حججی جوان گمنامی بود و کسی او را نمی‌شناخت. یک پاسدار جوان که در شهر خود هم گمنام بود و آن طور که یکی از اطرافیان او نقل می‌کند، این شهید بزرگوار در حسینیه‌های اطراف نجف آباد به عزادان حسینی خدمت می‌کرد و حضور فعالی در اردوهای جهادی داشت و خود اصرار داشت خدمات و فعالیت‌هایش در گمنامی بماند و معتقد بود در راه سیدالشهدا(ع) و دفاع از حرم اهل بیت(علیهم السلام) باید سر داد.

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با اشاره به توجه مردم به مقام شهید حججی، اظهار کرد: این جوان یک حقیقت و باطنی داشت که مورد عنایت خداوند متعال بود. در واقع هر چه عمل مخلص و بی‌ریا باشد اجر آن بالاتر بوده و مورد عنایت خداوند قرار می‌گیرد و هر کس مورد توجه خداوند متعال واقع شود، مورد توجه مردم هم قرار می‌گیرد. شهید حججی این اخلاص و پاکی را داشت که این گونه مورد توجه مردم و جهانیان قرار گرفت.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در تجلیل از مقام شهید حججی فرمودند؛ این جوان نماد رویش‌هایی است که در نسل سوم و چهارم انقلاب اتفاق می‌افتد.

آیت‌الله رشاد گفت: شهید حججی دوران مبارزات انقلاب را درک نکرده بود، یعنی از نسل اول انقلاب و هم دوش مبارزان و مجاهدان علیه رژیم پهلوی نبود، از نسل دوم انقلاب هم نبود که در دوران دفاع مقدس حضور داشته باشد، بلکه او از نسلی بود که نظام اسلامی دوره مقاومت و گسترش انقلاب در برون مرزها را سپری می‌کند.

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران ادامه داد: وقتی به حالات و هیبت او موقع اسارت دقت می‌کنید، می‌بینید هیچ نگرانی در چهره او دیده نمی‌شود و آن طور که روایت شده شهید حججی را قبل از شهادت بسیار شکنجه کرده‌اند و سپس سر مطهرش را از بدن جدا کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تصریح کرد: شهادت محسن حججی سند حقانیت آرمان‌های امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی و مقاومت است.

در ادامه نیز آیت‌الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت.

