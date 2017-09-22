سریع ترین قطار دنیا در چین به حرکت درآمد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، چین قطار سریع السیری را با نام «فوکسینگ» در مسیر شانگهای-پکن به بهره برداری رساند که می تواند طی کمتر از ۴ ساعت و نیم با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت خط آهن یکهزار و ۲۰۰ کیلومتری شمال و جنوب چین را به هم متصل کند.

همچنین «فوکسینگ» در زبان چینی به معنی طراوت بخشیدن است؛ ضمن اینکه راه آهن شانگهای-پکن در سال ۲۰۱۱ میلادی این مسیر را ظرف ۶ ساعت و با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت پیمایش می کرد که سریع ترین قطار جهان در آن سال بود.

از ویژگی های این قطار جدید داشتن وای فای رایگان، پورت یو اس بی و پریز برق است. مقامات چینی اعلام کردند که سالانه تقریبا ۱۰۰ میلیون نفر در مسیر پکن و جنوب چین که «هاب تجاری» این کشور است، با «فوکسینگ» جابجا خواهند شد.

چین تا کنون از سری قطارهای سریع السیر خود به کشورهای روسیه، ایران، هند و اندونزی فروخته است و در حال حاضر «فوکسینگ» به دلیل ویژگی استفاده در مسیرهایی که دارای آب و هوای بسیار نامساعد هستند می تواند از برتری رقابت پذیری بیشتری برخوردار باشد.