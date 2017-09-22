ایران در موضع اقتدار قرار دارد/ «ترامپ» از عقل و فهم به دور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: در حدیثی آمده است که خدا رحمت کند کسی را که ۴ خصوصیت دارد، اول وقتی سخنان حکیمانه ای بشنود آن را بپذیرد و عمل کند؛ دوم هرگاه به راه راست هدایت شد آن راه را برود؛ سوم خدا رحمت کند کسی را که با هوای نفس خود مبارزه کند و چهارم خدا رحمت کند کسی را که به آرزوهای دور و طولانی توجه نکند و به دنبال آرزوهای واقعی باشد.

عاشورا سرچشمه بیداری، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: ماه محرم و عاشورا یک ظرفیت منحصر به فرد است که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده است؛ محرم نمادی از آگاهی، معرفت، شور و شعف و شعور حسینی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه ماه محرم فرصتی برای خودشناسی، خداشناسی و دشمن شناسی است، تصریح کرد: ماه محرم و عاشورا کانونی برای حرکت آفرینی و نهضت آفرینی و قیام برای خدا است؛ درس ها و پیام های نهضت عاشورا برای همیشه زنده است، عاشورا سرچشمه بیداری، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر دنیا سخنی از ظلم و تجاوز ستیزی دارد از امام حسین(ع) درس گرفته است؛ افزود: محرم و عاشورا فرصتی برای برپایی عزای سیدالشهدا و ایجاد ایمان و بصیرت و آگاهی در جامعه است؛ مجالس عزای امام حسین باید مجالس بصیرت، آگاهی، معرفت و محبت باشد.

وی یادآور شد: باید از ظرفیت امام حسین و ماه محرم برای بالا بردن معرفت، محبت و بصیرت استفاده کنیم، عزاداری ها باید روح مقاومت و محبت را بر دل ما افزایش دهد؛ مقاومت در برابر دشمن و محبت در برابر اسلام.

ایران در موضع اقتدار است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت؛ این هفته فرصت ارزشمندی برای تجلیل از ایثار، فداکاری و گذشت رزمندگان است، تجلیل از شهیدان والا مقام که با جان شان و فداکاری شان این سربلندی را برای ما به ارمغان آوردند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای مرور افتخارات دوران ۸ سال دفاع مقدس که برای ملت ایران سراسر افتخار است، تصریح کرد: یکی از درس های مهم دفاع مقدس این بوده که هرگاه متحد و مقاوم بودیم، پیروز شدیم و هرگاه احساس ضعف کردیم دشمن به ما تجاوز و تعدی کرده است.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب گروهک های منافق به دنبال انحلال ارتش بودند و نیروی نظامی قوی نداشتیم و دشمن از این ضعف استفاده کرد و به کشور حمله کرد؛ اگر امروز هم دشمن یک ذره احساس ضعف در ما بکند مطمئن باشید دست به تجاوز و تعدی خواهد زد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه این امر که دشمن دائما در مورد گزینه ها حرف می زند و غلو سیاسی می کند به خاطر این است که ما در موضع اقتدار قرار داریم و می دانند نیروهای نظامی ما قوی هستند، افزود: فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ پیروزی و سربلندی است و عواملی که باعث پیروزی در ۸ سال دفاع مقدس شد امروز هم کارساز است.

نسل ما باید نسل تربیت شده دینی باشد

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه مهر گفت: دانش آموزان آینده سازان کشور هستند و یقینا مهم ترین رسالت آموزش و پرورش، رشد علمی و تربیت دینی فرزندان کشور است.

وی با بیان اینکه معلمان، مدیران و خانواده ها باید کمک کنند تا به این اهداف برسیم، نسل ما باید نسل تربیت شده دینی باشد، معلمان نیز باید اعتقاد جدی به امر درس و تقویت انگیزه تحصیل در دانش آموزان داشته باشند، تصریح کرد: هر تحولی در جامعه باید نشات گرفته از تحول در نظام آموزش و پرورش باشد.

سخنان «ترامپ» ناشی از شکست های پی در پی در منطقه است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان سخیف، جاهلانه و وقیحانه رئیس جمهور نابخرد آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت: فقط می توان گفت که این سخنان در شان رئیس جمهور آمریکا بوده است، سخنانی که ناشی از ضعف و زبونی و ذلت بوده است، سخنانی که ناشی از دور بودن از عقل و منطق و فهم بوده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا از شدت درد و ناراحتی به خاطر شکست های پی در پی سیاست های آمریکا در منطقه این سخنان را مطرح کرده است، حق دارد زوزه بکشد چون در عراق، سوریه، یمن، لبنان و در سیاست های خود در منطقه خاورمیانه شکست خورده است، تصریح کرد: امروز رئیس جمهور آمریکا قلدرمابانه با ملت ایران سخن می گوید اما باید بداند ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود تا آخر ایستادگی می کند.

وی با تاکید بر اینکه سخنان رئیس جمهور آمریکا آنچنان سبک، بی مغز و بی محتوا بود که حتی شرکت کنندگان در آن اجلاس نیز از این سخنان اظهار نفرت کردند و فقط آن نخست وزیر ابله رژیم صهیونیستی خوشحال شد، افزود: همه انسان های عاقل در آن اجلاس این سخنان رئیس جمهور آمریکا را نپذیرفتند؛ رئیس جمهور آمریکا ملت ایران را تهدید کرده است و ظاهرا تاریخ ۸ سال دفاع مقدس ایران اسلامی را نخوانده است.

عقل و منطق و فهمی در وجود رئیس جمهور آمریکا نیست

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا یک عمر به دنبال ثروت اندوزی و استکبار منشی بوده است و عقل و منطق و فهمی در وجود اش نیست، اظهار داشت: این ها کسانی هستند که برای منافع دنیوی خود همانند سگان درنده خو همدیگر را پاره می کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا نمی داند مردم ایران با دست خالی در هشت سال دفاع مقدس در برابر همه دنیا ایستاد و از ۳۸ کشور اسیر گرفت و در برابر شرق و غرب ایستاد، تصریح کرد: شعار ملت ایران «هیهات من الذله» است؛ دشمنان باید بدانند شعار مرگ بر آمریکا همان شعار «هیهات من الذله» است و تا نابودی شیطان بزرگ این شعار را ادامه می دهیم.

ملت و دولت ایران در این ماجرا متحد و منسجم هستند

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران امتحان خود را پس داده و ۳۸ سال ایستادگی کرده و حالا در برابر یک طبل تو خالی کوتاه نمی آید، افزود: ترامپ یک طبل توخالی است و با یک سوزن باد اش خالی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه ملت و دولت ایران در این ماجرا متحد و منسجم هستند، یادآور شد: رئیس جمهور کشورمان نیز در سازمان ملل و امروز در رژه نیروهای مسلح سخنان قاطعی را در این خصوص ایراد کردند؛ ملت و دولت ایران با تبعیت از رهبر معظم انقلاب بر آرمان های خود ایستادگی می کنند.