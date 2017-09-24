دفاع مقدس نگاه دنیا به ایران را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهان نظامی خراسان رضوی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد اظهار کرد: دفاع مقدس سالگرد یک پیروزی نظامی در نظام ما نیست بلکه سالگرد یک انقلاب اجتماعی درون جامعه ما است.

وی افزود: هشت سال دفاع مقدس جامعه ما را در حوزه سیاست و اعتقاد دگرگون کرد و نگاه دنیا را به ایران تغییر داد.

علم الهدی گفت: از سردار نجاتی تقاضا می‌کنم در مسئله سالگرد دفاع مقدس هر ساله یک آسیب شناسی کند تا سال آینده با وضعیت بهتری انجام شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه فیلم «نفس» نماینده سینمای ایران برای رقابت در نودمین دوره جوایز اسکار شده است، گفت: جایزه اسکار یک جایزه جاسوسانه دستگاه استکباری است و چرا جایزه نامزد اسکار به فیلم نفس تعلق می‌گیرد؟ چون نابود شدن یک انسان رنج دیده را به تصویر می‌کشد، ویرانی جنگ به نمایش گذاشته شده و منعکس کننده دربدری و بدبختی است.

وی افزود: فیلم‌های زیادی برای دفاع مقدس ساخته شده است؛ چرا به فیلمی که ویرانی جنگ را به نمایش گذاشته شده است جایزه اسکار تعلق گیرد؟

علم الهدی تاکید کرد: جایزه اسکاری که تا به حال به فیلم‌های‌ ضد ایرانی تعلق گرفته است حالا به یک فیلم دفاع مقدسی تعلق می‌گیرد؟ اینها جریانات استکباری است و دنیا قضیه دفاع مقدس را لوث می‌کند.

وی خطاب به فرماندهان حاضر در جلسه تاکید کرد: روزی که دفاع مقدس شروع شد شما شاهد جریانات بودید که با دست خالی چگونه مبارزه کردیم، در جبهه تنها بودیم اما با رشادت و فرماندهی امام (ره) به پیروزی رسیدیم و بینش دنیا را به خودمان تغییر دادیم و دشمن از آن روز دور ما پارس می‌کند، روسیه در جنگ حتی به ما سیم خاردار نمی‌داد. نباید فکر کنیم روسیه و چین دوست ما هستند همه این‌ها در دشمنی با اسلام یکی هستند و در واقع ما تنها هستیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: دشمن انواع و اقسام ضربه‌ها را به ملت ما وارد کرد و به محض آغاز جنگ نیابتی در خارج از مرزهای ما، یادگاران همان دفاع مقدس دشمن را در کویر عراق و شام سرکوب کردند و نظام ما به عنوان اول قدرت منطقه سردر آورد و در این جنگ نیابتی پیروز شدیم.

وی با تاکید به اینکه سالگرد دفاع مقدس تجدید کننده ایثارها و حیات انقلاب اسلامی است، گفت: غفلت از شیطنت دشمن ما را با همه قدرتی که داریم زمین‌گیر خواهد کرد و غفلت داخلی به نفع دشمن تمام خواهد شد، دوسال است که فیلم‌های شب عملیات در هفته دفاع مقدس نشان داده نمی‌شود و این‌ اشتباه است.